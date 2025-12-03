مباريات الدرجة الأولى هذا الأسبوع: المتصدر أخاء الناصرة في مباراة قمة أمام وصيفه

مدرب الأخاء: "هذه مباراة قمة بكل معنى الكلمة، لكن نتيجتها بالتأكيد لن تحسم هوية الفريق الصاعد. نستعد إليها كما نستعد لكل لقاء بهدف فرض أسلوب لعبنا لتحقيق انتصار جديد يساعدنا على الاقتراب خطوة أخرى نحو الهدف المنشود".

لم يلبث فريق أخاء الناصرة أن اجتاز بنجاح اختبارا صعبا أمام فريق قمة يرغب في اقتناص الصدارة منه، حتى يستعد بعده مباشرة لاختبار أصعب. بعد الفوز الخارجي على شباب أم الفحم بهدفين مقابل هدف واحد، يستعد حاليا لمباراة خارجية ثانية متتالية أمام وصيفه مكابي كريات آتا بياليك مساء يوم الخميس في تمام الساعة السابعة على استاد "توتو" في عكا، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجمع الفريق النصراوي بقيادة المدرب علاء صايغ، 22 نقطة في رصيده، وهو يتفوق بنقطتين على أقرب مطارديه ونظيره في المباراة المقبلة.

وعن تشكيلة النصراويين سيغيب متوسط الميدان الفعال إبراهيم أبو أحمد، بسبب إبعاده بالبطاقة الحمراء أمام الفريق الفحماوي، على أن يقرر الطاقم المهني هوية بديله، وعلى الأرجح سيكون اللاعب آدم أبو ناصر. ومن المتوقع أن يرافق الفريق النصراوي أكثر من 300 مشجع لدعم الفريق معنويًا، مزودين بالأعلام والطبول.

وقال المدرب علاء صايغ عن توقعاته للمباراة في حديث لـ"عرب 48"، إن "هذه مباراة قمة بكل معنى الكلمة، لكن نتيجتها بالتأكيد لن تحسم هوية الفريق الصاعد. نستعد إليها كما نستعد لكل لقاء بهدف فرض أسلوب لعبنا لتحقيق انتصار جديد يساعدنا على الاقتراب خطوة أخرى نحو الهدف المنشود".

وأضاف أن "كادر اللاعبين غير مغلق وهناك نوايا جدية لتعزيزه بلاعبين إثنين، خصوصا في خط المقدمة، لزيادة الفاعلية الهجومية، فلدينا فريق قوي جدًا ونريد أن يكون أقوى بكثير".

مستقبل مبهم لقطبي الكرة الفحماوية

لا تبدو الأمور تبشر بالخير ولا تدعو إلى التفاؤل لدى هبوعيل وشباب أم الفحم، فكل منهما يشكو من أوضاع مالية مأساوية، وأعلن مسؤولو الطرفين عن عدم قدرتهم على مواصلة حمل الثقل، وسط رمي الكرة لملعب البلدية لتضع حدًا وتجد حلًا مجديًا يتمثل بإتمام مساعي توحيد الفريقين تحت سقف واحد، لعل ذلك يعيد للكرة الفحماوية أمجادها.

وإلى أن يتحقق ذلك، فإن هبوعيل أم الفحم سيستضيف في ملعبه فريق بلدي عرابة، أما شباب أم الفحم فسيحل ضيفا على عيروني نيشر.

النادي الرياضي الطيرة يختتم الجولة بمواجهة هـ. طيرة الكرمل

وفي ختام مباريات هذه الجولة، يحل النادي الرياضي الطيرة ضيفًا على هبوعيل طيرة الكرمل مساء يوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف على ملعب الخضيرة.

وضرب الفريق الطيراوي في مباراته الماضية ضيفه شباب أم الفحم بخمسة أهداف دون رد، ليرتفع رصيده بقيادة المدرب غال بارشان والمدير المهني عبد المنان تيتي، إلى 18 نقطة وأصبح لا يتأخر سوى بأربع نقاط عن الصدارة، مؤكدًا على أحقيته بالمنافسة لكسب بطاقة الصعود إلى مستوى فرق دوري الدرجة الممتازة.

هـ. باقة الغربية يحاول منع تدحرج كرة الثلج

كما يخوض هبوعيل باقة الغربية مباراة خارجية مساء السبت، إذ سيقابل فريق هبوعيل بيت شان على ملعب الثاني في تمام الساعة الثامنة.

والأنظار في معسكر الفريق الباقاوي مصوبة نحو التعويض، وخصوصا أن تلامذة المدرب محمد عوضي والمدير المهني حسن فدعوس سقطوا في مباراتين متتاليتين آخرهما أمام هبوعيل كرمئيل العنيد بهدفين مقابل هدف واحد. وتوقف رصيد الباقاويين عند 13 نقطة، ليستمروا أكثر فأكثر في التأخر عن الصدارة.

شباب طمرة الآمن مهنيًا يستقبل م. نفيه شأنان

وفي لقاء بيتي، يستقبل هبوعيل شباب طمرة نظيره مكابي نفيه شأنان، يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة والربع.

ويدخل تلامذة المدرب باتريسيو سياغ هذه المباراة بعد تعادل خارجي أمام فريق مكابي عرب النجيدات بهدف لكل منهما، رافعًا رصيده إلى 14 نقطة وفي المركز السابع الآمن، ومتخلفًا بأربع نقاط عن خصمه المقبل.

هزة مهنية في أبناء مصمص قبل لقاء هـ. مجدال هعيمك

وعلى استاد "السلام" في أم الفحم، يستضيف فريق أبناء مصمص في مباراته البيتية نظيره هبوعيل مجدال هعيمك، يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويسعى تلامذة المدرب نسيم إغبارية لتعويض خسارتهم الماضية أمام فريق بلدي عرابة بهدفين مقابل هدف واحد، إذ توقف رصيدهم عند 12 نقطة، علمًا أن إغبارية ينوي إجراء هزة مهنية على التشكيلة الأساسية، كما لا يستبعد تحرير بعض اللاعبين وإحضار عدة لاعبين بدلًا منهم.

مواجهة صعبة تنتظر م. عرب النجيدات أمام هـ. كرمئيل

وتنتظر فريق مكابي عرب النجيدات مواجهة صعبة جدًا أمام مضيفه هبوعيل كرمئيل العنيد، منتصف نهار يوم الجمعة على ملعب الثاني.

ويعد فريق كرمئيل من الفرق القوية، بدليل منافسته في القمة، وسط اعتماده على نخبة كبيرة وركيزة أساسية من اللاعبين العرب أصحاب التجربة المثبتة في أعلى الدرجات، وفي مقدمتهم القائد سراج نصار والظهير الأيسر إيهاب شامي.

ويحتل فريق عرب النجيدات المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط، متخلفا بثلاث نقاط عن مرتبة البقاء، وسط محاولات مستمرة لإحراز الفوز الأول مع المدرب الجديد القديم عيسى نجيدات.

شباب الطيرة يعود إلى حصنه البيتي

وضمن المنطقة الجنوبية، يعود فريق شباب الطيرة إلى ملعبه البيتي بعد حل سوء التفاهم مع البلدية، ليلاقي فريق بيتار كفار سابا، مساء يوم السبت في تمام الساعة الثامنة.

ويدخل الفريق الطيراوي هذا اللقاء بعد أن حقق فوزًا في غاية الأهمية على فريق مكابي يفنة بهدفين مقابل هدف واحد، ليقطع ثلاث خسارات متتالية، إذ رفع تلامذة المدرب عمار سلمان رصيدهم إلى ثماني نقاط، ليودعوا المرتبة الأخيرة وباتوا يتفقون على الخط الأحمر بنقطتين.