أخاء الناصرة يبتعد بالصدارة بعد فوزه على وصيفه... ونتائج مباريات الخميس

بهذا الفوز، رفع الفريق النصراوي بقيادة المدرب علاء صايغ رصيده من النقاط إلى 25 نقطة، وبات يتفوق بخمس نقاط عن أقرب مطارديه.

ضرب المتصدر أخاء الناصرة نظيره ووصيفه مكابي كريات آتا بياليك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في باكورة انطلاق مباريات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجرت المباراة على استاد "توتو" في مدينة عكا، وسط حضور 500 مشجع.

لاعبو وجمهور أخاء الناصرة يحتفلون بالفوز والابتعاد بصدارة دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية pic.twitter.com/m17qbMNoJV — موقع عرب 48 (@arab48website) December 4, 2025

وبهذا الفوز، رفع الفريق النصراوي بقيادة المدرب علاء صايغ رصيده من النقاط إلى 25 نقطة، وبات يتفوق بخمس نقاط عن أقرب مطارديه.

وغاب عن تشكيلة الفريق متوسط الميدان الفعال اللاعب إبراهيم أبو أحمد، بسبب الإبعاد.

وتفوق النصراويون من حيث اللعب والنتيجة منذ الدقائق الأولى، إذ سيطروا على مجريات اللعب وضبط الإيقاع اللازم لحسم الموقف، وسط مساندة جماهيرية كبيرة.

وأحرز المهاجم حمزة مواسي هدف السبق لأخاء الناصرة في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف مقابل لا شيء للفريق المضيف.

وعند الدقيقة 50 ضاعف صانع الألعاب المجرب علي خطيب النتيجة، ثم تبعه بعد وقت قصير اللاعب خالد سليمان بالهدف الثالث، ما منح أنصار الفريق شارة بدء الاحتفالات العارمة، خصوصا بعد توسيع الفارق عن باقي الفرق.

ويواصل الفريق النصراوي تحقيق نتائج إيجابية منذ بداية الموسم، مثبتا أحقيته في كسب بطاقة العودة إلى الدرجة الممتازة التي هبط منها قبل 3 مواسم.

نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجتين الثانية والثالثة الخميس

في ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية الأخرى التي جرت الخميس في ضمن الدرجتين الثانية والثالثة في مختلف المناطق.

الدرجة الثانية – الجولة 11: (المنطقة الجنوبية "أ")

النادي الرياضي يافا (0-0) بيتار بيتح تيكفا

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

مكابي نتيفوت (4-6) هبوعيل شقيب السلام

شباب أبو غوش (2-2) النادي الرياضي عراد

الدرجة الثالثة – الجولة 9: (منطقة "يزراعيل")

النادي الرياضي برديس حنا (1-1) هبوعيل جسر الزرقاء

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

النهضة الناصرة (0-4) هبوعيل كريات حايم

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

النادي الرياضي الطيبة (7-0) النادي الرياضي رعنانا

أبناء الطيرة (1-0) شباب قلنسوة