مع مواعيدها والملاعب: جدول مباريات الفرق العربية ضمن كافة الدرجات

نستعرض أمامكم أدناه جدول مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والممتازة والأولى والثانية والثالثة المقرر لها نهاية هذا الأسبوع، مع مواعيدها والملاعب المستضيفة.

من مباراة سابقة في الدرجة الأولى ("عرب 48")

تجرى نهاية هذا الأسبوع مباريات كرة قدم ضمن كافة الدرجات في البلاد، وفي ما يلي جدول مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والممتازة والأولى والثانية والثالثة مع مواعيدها والملاعب المستضيفة، بدءا من اليوم ولغاية يوم السبت.

الدرجة العليا – الجولة 13:

السبت:

17:30 أبناء الرينة – أبناء سخنين (على ملعب "نوف هجليل")

الدرجة الممتازة – الجولة 14:

الجمعة:

15:00 هبوعيل رمات غان – الوحدة كفر قاسم (على ملعب الأول)

الدرجة الأولى – الجولة 10: (المنطقة الشمالية)

الخميس:

19:00 مكابي كريات آتا – أخاء الناصرة (على ملعب عكا)

الجمعة:

12:00 هبوعيل كرمئيل – مكابي عرب النجيدات (على ملعب الأول)

12:40 عيروني نيشر – شباب أم الفحم (على ملعب الأول)

13:00 أبناء مصمص – هبوعيل مجدال هعيمك (على ملعب أم الفحم)

16:30 هبوعيل أم الفحم – بلدي عرابة (على ملعب الأول)

السبت:

20:00 هبوعيل بيت شان – هبوعيل باقة الغربية (على ملعب الأول)

20:30 هبوعيل طيرة الكرمل – النادي الرياضي الطيرة (على ملعب الخضيرة)

الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)

السبت:

20:00 شباب الطيرة – النادي الرياضي كفار سابا (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية – الجولة 11 (المنطقة الشمالية "أ")

الجمعة:

10:45 هبوعيل جديدة المكر – هبوعيل دير حنا (على ملعب نهريا)

13:00 بيتار نهريا – النادي الرياضي شفاعمرو (على ملعب الأول)

13:00 شباب إبطن – هبوعيل كفر سميع (على ملعب "كريات يام")

14:00 أبناء البعنة – أبناء المغار (على ملعب الأول)

14:00 أبناء أبو سنان – الأخوة كفر مندا (على ملعب الأول)

14:30 ممبع الجولان والجليل – هبوعيل عين ماهل (على ملعب بقعاثا)

السبت:

12:45 هبوعيل كوكب أبو الهيجاء – مكابي جديدة المكر (على ملعب طمرة)

20:30 شباب كفر مندا – الأخوة شعب (على ملعب نهريا)

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

الجمعة:

11:00 أخاء إكسال – شباب حيفا (على ملعب الأول)

11:00 بيتار حيفا – أبناء جت المثلث (على ملعب "آتوس" بحيفا)

13:00 النادي الرياضي الكبابير – النادي الرياضي نتانيا (على ملعب "آفي ران" في حيفا)

13:15 هبوعيل رموت منشيه – النادي الرياضي المشهد (على ملعب الأول)

13:30 نادي كرة قدم حيفا – النادي الرياضي طيرة الكرمل (على ملعب "آتوس")

13:45 هبوعيل دالية الكرمل – شباب كفر كنا (على ملعب إكسال)

السبت:

21:30 أبناء باقة الغربية – هبوعيل يافة الناصرة (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

الخميس:

20:00 النادي الرياضي يافا – بيتار بيتح تيكفا (على ملعب الأول)

الجمعة:

11:45 عميشاف بيتح تيكفا – أبناء جلجولية (على ملعب الأول)

13:45 الشعاع كفر قاسم – بيتار كفار سابا (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

الخميس:

14:15 مكابي نتيفوت – هبوعيل شقيب السلام (على ملعب الأول)

20:00 شباب أبو غوش – النادي الرياضي عراد (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة – الجولة 9: (منطقة الجليل الأعلى)

الجمعة:

10:30 النادي الرياضي كابول – مكابي معلوت ترشيحا (على ملعب طمرة)

السبت:

10:00 الأهلي شعب – أبناء عكا (على ملعب طمرة)

14:00 النادي الرياضي يركا – أبناء مجد الكروم (على ملعب جولس)

14:15 شباب سخنين – هبوعيل البقيعة (على ملعب الأول)

14:15 أبناء دير الأسد – هبوعيل فسوطة (على ملعب البعنة)

15:00 مكابي عرب العرامشة – هبوعيل حرفيش (على ملعب "كريات يام")

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

الخميس:

20:00 النادي الرياضي بردس حنا – هبوعيل جسر الزرقاء (على ملعب الأول)

الجمعة:

12:50 هبوعيل معاوية – مكابي بركائي (على ملعب كفر قرع)

17:30 بلدي جت المثلث – هبوعيل عين السهلة (على ملعب الأول)

السبت:

14:30 مكابي برطعة – بيتار أم الفحم (على ملعب كفر قرع)

14:30 الهلال أم الفحم – الأخوة كفر قرع (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

الخميس:

20:10 النهضة الناصرة – هبوعيل كريات حايم (على ملعب عيلوط)

الجمعة:

11:30 النادي الرياضي كريات حايم – بلدي كابول (على ملعب أبو سنان)

13:30 بيتار كريات آتا – شباب الناصرة (على ملعب الخضيرة)

15:00 النادي الرياضي كفر كما – مكابي عسفيا (على ملعب الأول)

السبت:

14:30 أتلتيكو شفاعمرو – أبناء دبورية (على ملعب الأول)

20:30 هبوعيل كفر مصر – النادي الرياضي الكرمل حيفا (على ملعب جت المثلث)

الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)

الجمعة:

11:00 أبناء عين نقوبا – النادي الرياضي أسدود (على ملعب أبو غوش)

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

الخميس:

19:30 النادي الرياضي الطيبة – النادي الرياضي رعنانا (على ملعب الأول)

20:00 أبناء الطيرة – شباب قلنسوة (على ملعب الأول)

الجمعة:

9:50 هبوعيل أورانيت – بلدي قلنسوة (على ملعب الأول)

10:45 نبراس كفر قاسم – هبوعيل برديسيا (على ملعب الأول)

10:45 النادي الرياضي أريئيل – شمشون الطيبة (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

الجمعة:

13:15 شباب رهط – النادي الرياضي بئر السبع (على ملعب الأول)

السبت:

20:00 بني يروحام – بلدي حورة (على ملعب الأول)

21:00 هبوعيل كسيفة – النادي الرياضي أشكلون (على ملعب ديمونا)

21:15 مكابي بئر السبع – هبوعيل رهط (على ملعب الأول)