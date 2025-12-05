الوحدة كفر قاسم يعود إلى الانتصارات.. نتائج مباريات الفرق العربية الجمعة

بهذا الفوز، رفع الفريق القسماوي رصيده من النقاط إلى 22 نقطة، متقدما إلى المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري تحت قيادة المدرب طالب طواطحة.

عاد فريق الوحدة كفر قاسم إلى مسار الانتصارات الجمعة، ليعوض خسارتين متتاليتين، إذ فاز في مباراته الخارجية أمام هبوعيل رمات غان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ودخل الفريق القسماوي المباراة بالقدم اليسرى، إذ تأخر بهدف بعد مرور 5 دقائق على انطلاق صافرة البداية.

وبعد ذلك استرد اللاعبون عافيتهم، ليبدؤوا في شن هجمات متتالية أسفرت عن إدراك هدف التعادل بتوقيع اللاعب أنس دبور في الدقيقة 45، وعند الدقيقة 50 قلب زميله نواف بزيع النتيجة من ركلة جزاء.

ورغم تلقي شباكه هدف التعادل في الدقيقة 73، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت للاعب إبراهيم بدير بهدف الفوز الثمين في الدقيقة 5+90.

وبهذا الفوز، رفع الفريق القسماوي رصيده من النقاط إلى 22 نقطة، متقدما إلى المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري تحت قيادة المدرب طالب طواطحة.

نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات الجمعة

إلى ذلك، في ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية التي جرت الجمعة في الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

الدرجة الأولى – الجولة 10: (المنطقة الشمالية)

هبوعيل كرمئيل (2-0) مكابي عرب النجيدات

عيروني نيشر (1-1) شباب أم الفحم

أبناء مصمص (0-5) هبوعيل مجدال هعيمك

شباب طمرة (1-4) مكابي نفيه شأنان

هبوعيل أم الفحم (3-2) بلدي عرابة

الدرجة الثانية – الجولة 11: (المنطقة الشمالية "أ")

هبوعيل جديدة المكر (0-3) هبوعيل دير حنا

بيتار نهاريا (4-0) النادي الرياضي شفاعمرو

شباب إبطن (1-0) هبوعيل كفر سميع

أبناء البعنة (1-0) أبناء المغار

أبناء أبو سنان (5-0) الأخوة كفر مندا

ممبع الجولان والجليل (0-1) هبوعيل عين ماهل

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

أخاء إكسال (1-1) شباب حيفا

بيتار حيفا (3-1) أبناء جت المثلث

النادي الرياضي الكبابير (0-7) النادي الرياضي نتانيا

أبناء عارة عرعرة (1-2) النادي الرياضي أور عكيفا

هبوعيل رموت منشيه (2-0) نادي المشهد

نادي كرة قدم فرهود حيفا (0-1) النادي الرياضي طيرة الكرمل

هبوعيل دالية الكرمل (8-1) شباب كفر كنا

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

عميشاف بيتح تيكفا (6-0) أبناء جلجولية

الشعاع كفر قاسم (0-2) بيتار كفار سابا

الدرجة الثالثة – الجولة 9: (منطقة الجليل الأعلى)

النادي الرياضي كابول (1-3) مكابي معلوت ترشيحا

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

هبوعيل معاوية (1-4) مكابي بركائي

بلدي جت (0-2) هبوعيل عين السهلة

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

النادي الرياضي كريات حايم (2-1) بلدي كابول

بيتار كريات آتا (0-2) شباب الناصرة

النادي الرياضي كفر كما (2-0) مكابي عسفيا

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

هبوعيل أورانيت (2-1) بلدي قلنسوة

نبراس كفر قاسم (0-1) هبوعيل برديسيا

النادي الرياضي أريئيل (7-0) شمشون أبناء الطيبة

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

شباب رهط (1-2) النادي الرياضي بئر السبع