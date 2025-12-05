مباراة لا تقبل القسمة على اثنين: فريقا سخنين والرينة يستعدان للديربي السبت

يخوض أبناء سخنين مباراة الديربي بعد تعادل في مباراته السابقة، فيما يستضيفه أبناء الرينة بحثا عن مواصلة الانتصارات بعدما حقق أول فوز له هذا الموسم في المباراة السابقة.

يستضيف فريق أبناء الرينة شقيقه أبناء سخنين في مباراة ديربي المجتمع العربي، وذلك مساء يوم غد السبت عند الساعة الخامسة والنصف مساء على استاد "بارئيل" في نوف هجليل، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر والأخيرة من مرحلة الذهاب بدوري الدرجة العليا.

ويتقابل الفريقان وجها لوجه، بعد تعادل الفريق الضيف من سخنين في مباراته البيتية الأخيرة أمام هبوعيل كريات شمونة بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة تحت قيادة المدرب شارون ميمر الذي سبق وأن درب أبناء الرينة.

فيما يخوض الفريق المضيف المباراة بعد أن حقق أول فوز له هذا الموسم في مباراته الأخيرة والخارجية أمام هبوعيل القدس بهدفين مقابل هدف، ليقطع 9 خسارات متتالية رافعا رصيده إلى 4 نقاط، ومتمسكا بأمل البقاء في دوري الأضواء لموسم إضافي.

لاعبو أبناء سخنين في مباراة سابقة

وقال مدرب الفريق السخنيني قبيل مباراة الديربي "نريد العودة إلى مسار الانتصارات في ختام مباريات مرحلة الذهاب، والأمر لن يكون سهلا لأن فريق الرينة يتحسن".

وتحدث عن مفتاح الفوز في المباراة بالقول "يجب أن نحضر مع تركيز كامل، ونقدم ما نعرفه لضمان الفوز والتقدم في سلم اللائحة".

وفي المقابل، قال مدرب الفريق الريناوي، أدهم هادية "أنا مسرور بعد الفوز على هبوعيل القدس، لكن يجب أن تكون استمرارية لمضاعفة آمالنا في البقاء، إذ أن خطر الهبوط لا يزال يهددنا".

وعن توقعاته لمباراة الديربي، ذكر "من الواضح أن المباراة صعبة أمام فريق عنيد. يجب أن نحضر بكامل جهوزيتنا للحصول على 3 نقاط أخرى ضرورية لأمر الساعة".