تأجيل مباراة الديربي بين فريقي سخنين والرينة إثر تدفق مياه الأمطار للملعب

أرجأت مباراة ديربي المجتمع العربي بين فريقي أبناء سخنين وأبناء الرينة، التي كانت مقررة مساء اليوم على استاد "نوف هجليل"، وذلك إثر تدفق مياه الأمطار إلى الملعب.

وكان من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة والنصف مساء، إلا أنه ونظرًا لأحوال الطقس وهشاشة البنية التحتية وتدفق مياه الأمطار إلى الملعب، تقرر إرجاء انطلاقها بنصف ساعة.

وبعد نصف ساعة قام طاقم التحكيم بمعاينة الملعب، ليقرر تأجيل المباراة نهائيا نظرا لظروفه وعدم إمكانية اللعب فيه، على أن تجرى المباراة المؤجلة مساء يوم الإثنين المقبل في الملعب نفسه عند الساعة 19:45.

ووصل مشجعو الفريقين إلى مدرجات الملعب، وبقوا فيها وهم ينتظرون قرار إقامة المباراة، إلا أنهم عادوا أدراجهم وقد خيبت أحوال الطقس وهطول الأمطار آمالهم.

وكان من المقرر أن يتقابل الفريقين الشقيقين وجها لوجه، بعد تعادل الفريق الضيف من سخنين في مباراته البيتية الأخيرة أمام هبوعيل كريات شمونة بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة تحت قيادة المدرب شارون ميمر الذي سبق وأن درب أبناء الرينة.

فيما كان يستعد الفريق الريناوي لخوض المباراة بعد أن حقق أول فوز له هذا الموسم في مباراته الأخيرة والخارجية أمام هبوعيل القدس بهدفين مقابل هدف، ليقطع 9 خسارات متتالية رافعا رصيده إلى 4 نقاط، ومتمسكا بأمل البقاء في دوري الأضواء لموسم إضافي.