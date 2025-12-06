نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات السبت

جرت السبت مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
الدرجة العليا – الجولة 13:
أبناء الرينة – أبناء سخنين (لم تجر بسبب أحوال الطقس والملعب)
الدرجة الأولى – الجولة 10: (المنطقة الشمالية)
هبوعيل بيت شان (2-1) هبوعيل باقة الغربية
هبوعيل طيرة الكرمل (2-0) النادي الرياضي الطيرة
الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)
شباب الطيرة (3-0) النادي الرياضي كفار سابا
الدرجة الثانية – الجولة 11: (المنطقة الشمالية "أ")
هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (2-1) مكابي جديدة المكر
شباب كفر مندا (0-2) الأخوة شعب
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
أبناء باقة الغربية (2-1) هبوعيل يافة الناصرة
الدرجة الثالثة – الجولة 9: (منطقة الجليل الأعلى)
الأهلي شعب (6-5) أبناء عكا
النادي الرياضي يركا (2-0) أبناء مجد الكروم
شباب سخنين (3-2) هبوعيل البقيعة
أبناء دير الأسد (2-3) هبوعيل فسوطة
مكابي عرب العرامشة (0-0) هبوعيل حرفيش
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
مكابي برطعة (1-2) بيتار أم الفحم
الهلال أم الفحم (1-4) الأخوة كفر قرع
الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")
أتلتيكو شفاعمرو (2-1) أبناء دبورية
هبوعيل كفر مصر (2-2) النادي الرياضي الكرمل حيفا
الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)
أبناء عين نقوبا (2-0) النادي الرياضي أسدود
الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)
بني يروحام (0-1) بلدي حورة
هبوعيل كسيفة (0-2) النادي الرياضي أشكلون
مكابي بئر السبع (0-1) هبوعيل رهط
