الديربي العربي بالعليا: أبناء سخنين يهزم أبناء الرينة في الدقائق الأخيرة

حسم فريق أبناء سخنين مباراة الديربي لصالحه بعد فوزه على شقيقه ومضيفه أبناء الرينة بهدف يتيم في الوقت القاتل، وذلك ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر والأخيرة لمرحلة الذهاب من دوري الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "بارئيل" في نوف هجليل، بحضور 1500 متفرج.

وتبادل الفريقان الهجمات خلال مجريات الشوط الأول، وكان بوسع كل منهما حسم الموقف لصالحه في توقيت مبكر، لكنها كانت دون جدوى.

وكاد اللاعب كوافينا أن يمنح التفوق للريناويين، إلا أن العارضة تصدت لتسديدته، وهذا ما حصل أيضا مع زميله الفعال إياد خلايلة، عدا عن إهدار الأول هدف محقق بعد انفراده بحارس مرمى الفريق السخنيني محمد أبو النيل.

كما تصدت العارضة من الجهة الثانية لمحاولة مهاجم أبناء سخنين بسيل خوري، الذي أهدر فرصة ثانية للتهديف بعدها.

واستمرت محاولات الفريقين في الشوط الثاني من دون إحراز أهداف في وقتها الأصلي، وسط إبعاد اللاعب البديل لأبناء الرينة محمد شكر بالبطاقة الحمراء بعد جدال حاد بينه وبين حكم المباراة في الدقيقة 78، تاركا فريقه بعشرة لاعبين.

ومع دخول المباراة للوقت المحتسب بدل الضائع، تمكن المهاجم آرثور مارينيان من حسم الموقف بهدف لصالح الفريق السخنيني في الدقيقة الخامسة بعد التسعين.

وبهذا الفوز، رفع فريق أبناء سخنين رصيده إلى 17 نقطة تحت قيادة المدرب شارون ميمر، بينما توقف رصيد فريق أبناء الرينة عند 4 نقاط تحت قيادة المدرب أدهم هادية.

وبذلك أنهى الفريق السخنيني مرحلة الذهاب في المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري، فيما يقبع الفريق الريناوي في المركز الأخير وهو يبتعد بفارق 8 نقاط عن مركز البقاء.