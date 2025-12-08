الديربي العربي: فريقا سخنين والرينة يلتقيان اليوم في ختام مرحلة الذهاب

تختتم مرحلة الذهاب في الدرجة العليا اليوم بمباراة الديربي بين فريقي أبناء سخنين وأبناء الرينة على ملعب نوف هجليل، وذلك بعد تأجيلها يوم السبت بسبب أحوال الطقس وتدفق مياه الأمطار إلى الملعب.

يستضيف فريق أبناء الرينة شقيقه أبناء سخنين في مباراة ديربي المجتمع العربي، وذلك مساء اليوم الإثنين عند الساعة 19:45 على استاد "بارئيل" في نوف هجليل، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر والأخيرة من مرحلة الذهاب بدوري الدرجة العليا.

وكان من المفترض أن تجرى المباراة بموعدها الأصلي أول من أمس السبت، إلا أنها أرجأت لليوم بسبب أحوال الطقس والملعب، إذ أن طاقم التحكيم قرر تأجيلها بسبب أحوال الطقس وهشاشة البنية التحتية وتدفق مياه الأمطار إلى الملعب.

جمهور أبناء سخنين في المدرجات، السبت (عرب 48)

ويتقابل الفريقان وجها لوجه بعد تعادل الفريق الضيف من سخنين في مباراته البيتية الأخيرة أمام هبوعيل كريات شمونة بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة تحت قيادة المدرب شارون ميمر الذي سبق له وأن درب الفريق الريناوي.

فيما يخوض الفريق المضيف من الرينة المباراة بعد أن حقق أول فوز له هذا الموسم في مباراته الخارجية الأخيرة أمام هبوعيل القدس بهدفين مقابل هدف، ليقطع 9 خسارات متتالية رافعا رصيده إلى 4 نقاط، ومتمسكا بأمل البقاء في دوري الأضواء لموسم إضافي.