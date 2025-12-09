الأخوة كفر قرع ينافس بقوة للصعود إلى الدرجة الثانية: ماذا يقول اللاعبون والإدارة؟

حقق الأخوة كفر قرع 5 انتصارات و4 تعادلات من دون أي خسارة منذ بداية الموسم الكروي 2025-2026. وقد سجل لاعبوه 20 هدفا مقابل تلقي شباكه 5 أهداف فقط.

يخلد فريق الأخوة كفر قرع إلى استراحة اضطرارية هذا الأسبوع، بخلاف باقي الفرق في دوري الدرجة الثالثة بمنطقة "يزراعيل"، بسبب مشاركة عدد فردي من الفرق في هذه المنطقة؛ ورغم ذلك تبقى أنظار الفريق موجهة نحو لقاء متصدر اللائحة هبوعيل غفعات أولغا أمام فريق القاع هبوعيل معاوية، ضمن مباريات الجولة العاشرة.

يشار إلى أن التنافس على أشده بين الوصيف القرعاوي والمتصدر، علمًا أن الفارق بينهما نقطة يتيمة ومباراة أقل لصاحب الصدارة، قبل مواجهة مرتقبة بينهما في الجولة الثانية عشر، والمقرر لها يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري على ملعب الخضيرة.

ويقود تدريبات الفريق، المدرب الفحماوي كامل جبارين، الذي سطع نجمه كلاعب مع فريق مكابي حيفا سابقا، وهو يعتمد في تشكيلته على الدمج بين اللاعبين المحليين والتعزيز.

وحقق الأخوة كفر قرع فوزا عريضا في مباراته الخارجية الأخيرة على أبناء الهلال أم الفحم بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضاف إلى 4 انتصارات أخرى وتعادله في مثلها من دون أي خسارة منذ بداية الموسم الكروي 2025-2026. وقد سجل لاعبوه 20 هدفا مقابل تلقي شباكه 5 أهداف فقط.

وقال المهاجم المجرب مراد دراوشة ابن بلدة إكسال، لـ"عرب 48"، إن "الفريق جاهز لكسب بطاقة الصعود إلى مستوى فرق دوري الدرجة الثانية، بغض النظر إذا دعّم حلقاته بلاعبين مجربين في الفترة القريبة المقبلة أم لا، وأرى أننا قادرون على تخطي فريق غفعات أولغا في سلم اللائحة".

وأضاف أن "انضمامي للفريق جاء مؤخرا، وفي الحقيقة وجدت حضنا دافئا، فالفريق متكامل ومتناغم وحلقاته متجانسة، إذ أن المدرب يقوم بعمله على أكمل وجه فيما لا تبخل الإدارة من أجل توفير كل ما يلزم لدفع عجلة الفريق إلى الأمام، ويتحلى جميع اللاعبين بالمسؤولية الكاملة والمطلوبة لرسم الابتسامة على وجه المسؤولين وأنصار الفريق".

وأكد رئيس إدارة الأخوة كفر قرع، أحمد أبو عيشة، لـ"عرب 48"، أن "الفريق يسير في الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المنشود، وأدعو جميع الجهات المختصة إلى توفير الدعم المالي لرفع رايته، كما أدعو الجمهور إلى مؤازرته بغية الاحتفال معا لإعادة الأمجاد القرعاوية".

ومن جانبه، قال متوسط الميدان الفعال، يوسف سمارة من الناصرة، لـ"عرب 48"، إن "الفريق يفرض سيطرته في كل مباراة يخوضها، وسننجح في اقتناص الصدارة عاجلا وليس آجلا، بهدف الارتقاء إلى الدرجة الثانية. مجهودنا لن يذهب سدى، فلكل مجتهد نصيب".