إغلاق ملعب باقة الغربية 21 يومًا بسبب "حدث جنائي لم يُبلّغ عنه"

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن إصدار أمر بإغلاق ملعب كرة القدم في باقة الغربية لمدة 21 يومًا، على خلفية "حدث جنائي" وقع خلال مباراة دون الإبلاغ عنه في حينه.

وجاء في بيان الشرطة أن "التحقيق فُتح بعد وقوع الحادثة، وتبيّن أن الجهات المسؤولة لم تُبلغ الشرطة بالحدث في الوقت المناسب"، مشيرة إلى أن "استمرار استخدام الملعب قد يشكّل خطرًا على سلامة الجمهور".

وأضاف البيان أن قائد محطة الشرطة في باقة الغربية وقّع على أمر الإغلاق المؤقت، والذي يسري بدءًا من اليوم ولمدة ثلاثة أسابيع.