لاعب أخاء الناصرة: الفريق في الطريق الصحيح للعودة إلى الدرجة الممتازة

يعود متصدر اللائحة فريق أخاء الناصرة إلى حصنه البيتي لملاقاة ضيفه عيروني نيشر، يوم الجمعة في تمام الساعة 12:40 على استاد عيلوط، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وقبل ذلك خاض النصراويون مباراتين خارجيتين جمع فيهما النقاط الكاملة، إذ فاز في الأخيرة على وصيفه السابق مكابي كريات آتا بياليك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتصدر الفريق النصراوي بقيادة المدرب علاء صايغ ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، ويتفوق بأربع نقاط على أقرب مطارديه.

ويستفيد الأخاء في المباراة المقبلة من عودة متوسط الميدان الفعال إبراهيم أبو أحمد، بعد إنهائه عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.

وقال عنصر التجربة والمدافع الأيمن مؤمن صالح، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الفريق يسير في الطريق الصحيح، إذ أننا نعمل بكد وجد وجهد خلال التدريبات ما قبل بداية المباريات، والانسجام داخل غرفة تبديل الملابس هو سر نجاح الفريق هذا الموسم، لأننا باختصار عبارة عن عائلة واحدة ومتكتلة وموحدة، فكل شخص يدعم الآخر من أجل المصلحة العامة".

وأشاد بدور الإدارة ورئيسها ماهر حامد في دعم مسيرة الفريق، قائلا إن "الإدارة تعمل ساعات إضافية من أجل تجهيز فريق قوي وقادر على كسب بطاقة الصعود إلى الدرجة الممتازة، فتوصل الليل بالنهار لكي تقدم كل ما هو مطلوب للاعبين، وفي الحقيقة لا ينقصنا شيء".

وعن آمال الفريق النصراوي في الحفاظ على الصدارة للارتقاء إلى الممتازة، قال صالح إن "الدرجة الأولى صعبة جدًا، ومن الصعب الإشارة بالبنان إلى هوية أصعب منافس، نظرا إلى المباريات والفرق القوية المرشحة لمنافستنا، وفي مقدمتها كريات آتا بياليك والطيرة وكرمئيل ونفيه شأنان ونيشر، لكن ما يميزنا أننا ننظر إلى أنفسنا في الأساس ونتطلع للفوز في كل مباراة وفق تطبيق أسلوب لعبنا".

كما أثنى على دور الطاقم المهني بقيادة المدرب المحلي علاء صايغ، قائلا إن "الطاقم المهني يجتهد كثيرًا في أدق التفاصيل، إذ أنه يعمل معنا قبل كل مباراة من أجل استغلال كل الأمور الخاصة بالفريق المنافس ومواطن الضعف لديه، وهذا ما نطبقه جيدًا وهو واضح ويراه الجميع عبر النتائج المميزة".

وختم اللاعب صالح بالقول "كلنا أمل أن نحقق الصعود في نهاية المطاف ليفرح معنا كل أهل المدينة والجمهور العربي المرافق لنا في كل مباراة، والذي يتضاعف عدده من مباراة لأخرى، مما يعطينا دفعة معنوية عالية".