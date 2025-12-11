مباريات الفرق العربية ضمن كافة الدرجات في البلاد

نستعرض أمامكم أدناه جدول مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والممتازة والأولى والثانية والثالثة، المقرر لها اعتبارا من اليوم ولغاية يوم الإثنين المقبل.

تجرى اعتبارا من اليوم ولغاية يوم الإثنين المقبل مباريات كرة قدم ضمن كافة الدرجات في البلاد، وفي ما يلي جدول مباريات الفرق العربية مع مواعيدها والملاعب المستضيفة لها.

الدرجة العليا – الجولة 14

الأحد:

20:15 أبناء الرينة – مكابي حيفا (على ملعب نوف هجليل)

الإثنين:

20:30 بيتار القدس – أبناء سخنين (على ملعب الأول)

الدرجة الممتازة – الجولة 11

الجمعة:

15:00 الوحدة كفر قاسم – عيروني موديعين (على ملعب "بات يام")

الدرجة الأولى – الجولة 11: (المنطقة الشمالية)

الجمعة:

12:30 مكابي عرب النجيدات – هبوعيل بيت شان (على ملعب الأول)

12:40 أخاء الناصرة -عيروني نيشر (على استاد عيلوط)

13:00 شباب أم الفحم - شباب طمرة (على ملعب الأول)

السبت:

19:30 بلدي عرابة - هبوعيل طيرة الكرمل (على ملعب سخنين)

19:30 مكابي نفيه شانان – هبوعيل كرمئيل (على ملعب "آتوس" بحيفا)

20:30 النادي الرياضي الطيرة – مكابي كريات آتا بياليك (على ملعب الأول)

الأحد:

18:00 هبوعيل مجدال هعيمك – هبوعيل أم الفحم (على ملعب الأول)

الإثنين:

18:00 أبناء مصمص – هبوعيل باقة الغربية (على ملعب أم الفحم)

الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)

الجمعة:

12:00 هبوعيل رمات هشارون – شباب الطيرة (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية – الجولة 12: (المنطقة الشمالية "أ")

الخميس:

أبناء المغار (3-3) ممبع الجولان والجليل

الجمعة:

11:30 هبوعيل جديدة المكر – شباب كفر مندا (على ملعب نهريا)

13:30 هبوعيل دير حنا – مكابي جديدة المكر (على ملعب الأول)

14:00 شباب إبطن – أبناء البعنة (على ملعب "كريات يام")

14:00 هبوعيل عين ماهل – أبناء أبو سنان (على ملعب الأول)

14:00 النادي الرياضي شفاعمرو – هبوعيل كفر سميع (على ملعب الأول)

الأحد:

20:00 بيتار نهريا – الأخوة شعب (على ملعب الأول)

الإثنين:

14:30 هبوعيل كوكب أبو الهيجاء – الأخوة كفر مندا (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

الجمعة:

11:00 نادي كرة قدم حيفا – أبناء باقة الغربية (على ملعب "آتوس")

13:00 أبناء عارة عرعرة – النادي الرياضي طيرة الكرمل (على ملعب الأول)

13:15 أبناء جت المثلث – هبوعيل دالية الكرمل (على ملعب الأول)

13:30 النادي الرياضي المشهد – بيتار حيفا (على ملعب الأول)

13:30 شباب حيفا – هبوعيل رموت منشيه (على ملعب "آتوس")

السبت:

13:00 شباب كفر كنا – النادي الرياضي الكبابير (على ملعب الأول)

الإثنين:

19:30 هبوعيل يافة الناصرة – أخاء إكسال (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

الخميس:

19:30 شباب يافا – عميشاف بيتح تيكفا (على ملعب الأول)

الجمعة:

11:15 هبوعيل هود هشارون – الشعاع كفر قاسم (على ملعب الأول)

الإثنين:

21:30 أبناء جلجولية – هكواح رمات غان (على ملعب "بيتح تيكفا")

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

الخميس:

18:00 النادي الرياضي الرملة – هبوعيل شقيب السلام (على ملعب الأول)

الجمعة:

12:00 أبناء إيلات – شباب أبو غوش (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة – الجولة 10: (منطقة الجليل الأعلى)

الخميس:

هبوعيل فسوطة (1-1) النادي الرياضي كابول (على ملعب نهريا)

الجمعة:

13:00 مكابي معلوت ترشيحا – شباب سخنين (على ملعب الأول)

السبت:

13:30 أبناء عكا – الأهلي شعب (على ملعب "كريات يام")

14:00 أبناء دير الأسد – أبناء مجد الكروم (على ملعب البعنة)

14:00 هبوعيل البقيعة – مكابي عرب العرامشة (على ملعب نهريا)

17:55 النادي الرياضي بيت جن – النادي الرياضي يركا (على ملعب نهريا)

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

الجمعة:

13:00 هبوعيل غفعات أولغا – هبوعيل معاوية (على ملعب الخضيرة)

16:30 الأخوة الفريديس – مكابي برطعة (على ملعب جت المثلث)

السبت:

11:00 هبوعيل عين السهلة – هبوعيل جسر الزرقاء (على ملعب كفر قرع)

14:00 بيتار أم الفحم – بلدي جت المثلث (على ملعب الأول)

20:30 مكابي بركائي – الهلال أم الفحم (على ملعب الخضيرة)

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

الجمعة:

11:00 بلدي كابول – بيتار كريات آتا (على ملعب أبو سنان)

14:30 مكابي عسفيا – هبوعيل كفر مصر (على ملعب طمرة)

السبت:

14:00 النادي الرياضي دبورية – النهضة الناصرة (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)

السبت:

20:00 بيتار مفسيرت تسيون – أبناء عين نقوبا (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

الخميس:

شمشون أبناء الطيبة (0-6) النادي الرياضي الطيبة (على ملعب المدينة)

الجمعة:

13:30 بيتار طوبروك – بلدي قلنسوة (على ملعب الأول)

السبت:

13:30 شباب قلنسوة – نبراس كفر قاسم (على ملعب "كفار يونا")

20:00 مكابي أورانيت – أبناء الطيرة (على ملعب "بيتح تيكفا")

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

الخميس:

هبوعيل كسيفة (10-0) النادي الرياضي ميتار (على ملعب "ديمونا")

الجمعة:

13:15 شباب رهط – النادي الرياضي أشكلون (على ملعب الأول)

13:30 عوتسما بئر السبع – بلدي حورة (على ملعب الأول)

السبت:

20:00 بني يروحام – هبوعيل رهط (على ملعب الأول)