تعادل للوحدة كفر قاسم في الممتازة وخسارة بيتية لأخاء الناصرة بالدرجة الأولى

تعادل فريق الوحدة كفر قاسم سلبيا في مباراته بالدرجة الممتازة، فيما تلقى المتصدر أخاء الناصرة خسارة بيتية هي الثانية له هذا الموسم بالدرجة الأولى.

تعادل فريق الوحدة كفر قاسم في مباراته البيتية على استاد "بات يام" أمام عيروني موديعين من دون أهداف، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر والأخيرة لمرحلة الذهاب في دوري الدرجة الممتازة.

وكان أداء الفريق القسماوي متواضعا خلال مجريات المباراة، إذ لم يرتق الأداء إلى المستوى المطلوب، فيما كانت فرص التسجيل شحيحة.

وبهذا التعادل، رفع الفريق رصيده من النقاط إلى 23 نقطة تحت قيادة المدرب طالب طواطحة، وقد بدأ فارق النقاط بينه وفرق القمة بالاتساع.

خسارة بيتية مفاجئة لأخاء الناصرة

مني المتصدر أخاء الناصرة بخسارة مفاجئة هي الثانية له هذا الموسم، في حصنه البيتي وأمام جماهيره أمام عيروني نيشر بهدف مقابل لا شيء، بحضور 500 متفرج على استاد عيلوط، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر في دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وتوقف رصيد الفريق النصراوي بقيادة المدرب علاء صايغ، عند 25 نقطة، ومتفوقًا بأربع على أقرب مطارديه، قبل أن تخوض باقي الفرق الملاصقة له مبارياتها مساء السبت.

وشهدت المباراة عودة متوسط الميدان الفعال إبراهيم أبو أحمد إلى تشكيلة الأخاء ومشاركته بديلا، بعدما أنهى عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.

واستهلت المباراة بعد الوقوف دقيقة حداد على روح رئيس إدارة هبوعيل أم الفحم، محمد سليمان جبارين (أبو سليمان)، الذي وافته المنية هذا الأسبوع إثر نوبة قلبية حادة.

وكانت الأفضلية لأخاء الناصرة خلال المباراة، لكن من دون إحراز أهداف وسط رعونة غير مفهومة أمام المرمى، إذ سنحت فرص تهديفية محققة خلال الشوطين، لكنها لم تترجم بالأخير إلى أهداف.

وفي المقابل، تكتل الفريق الضيف في الدفاع، وحسم الموقف عبر هجمات مرتدة سريعة أربكت الدفاع النصراوي، وسط تألق العديد من اللاعبين العرب في تشكيلته، ومن بينهم القائد عزات خلايلة ونمير آغا وإبراهيم إغبارية ومصطفى غضبان ونذير مرعي.