نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات الجمعة

جرت اليوم الجمعة مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

الدرجة الممتازة – الجولة 15:

الوحدة كفر قاسم (0-0) عيروني موديعين

الدرجة الأولى – الجولة 11: (المنطقة الشمالية)

مكابي عرب النجيدات (1-0) هبوعيل بيت شان

أخاء الناصرة (0-1) عيروني نيشر

شباب أم الفحم (2-1) شباب طمرة

الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)

هبوعيل رمات هشارون (0-2) شباب الطيرة

الدرجة الثانية – الجولة 12: (المنطقة الشمالية "أ")

هبوعيل جديدة المكر (3-1) شباب كفر مندا

هبوعيل دير حنا (0-2) مكابي جديدة المكر (توقف المباراة)

شباب إبطن (1-1) أبناء البعنة

هبوعيل عين ماهل (3-0) أبناء أبو سنان

النادي الرياضي شفاعمرو (0-1) هبوعيل كفر سميع

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

نادي كرة قدم حيفا (1-1) أبناء باقة الغربية

أبناء عارة عرعرة (0-5) النادي الرياضي طيرة الكرمل

أبناء جت المثلث (0-3) هبوعيل دالية الكرمل

النادي الرياضي المشهد (0-3) بيتار حيفا

شباب حيفا (3-2) هبوعيل رموت منشيه

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

هبوعيل هود هشارون (1-1) الشعاع كفر قاسم

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

بني إيلات (2-3) شباب أبو غوش

الدرجة الثالثة – الجولة 10: (منطقة الجليل الأعلى)

مكابي معلوت ترشيحا (7-1) شباب سخنين

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

هبوعيل غفعات أولغا (11-0) هبوعيل معاوية

الأخوة الفريديس (1-2) مكابي برطعة

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

بلدي كابول (8-0) بيتار كريات آتا

مكابي عسفيا (4-2) هبوعيل كفر مصر

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

بيتار طوبروك (3-7) بلدي قلنسوة

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

شباب رهط (0-3) النادي الرياضي أشكلون

عوتسما يهوديت (1-7) بلدي حورة