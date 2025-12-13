نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات بالبلاد السبت

جرت السبت مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
الدرجة الأولى – الجولة 11: (المنطقة الشمالية)
بلدي عرابة (3-0) هبوعيل طيرة الكرمل
النادي الرياضي الطيرة (1-0) مكابي كريات آتا بياليك
الدرجة الثانية – الجولة 12: (المنطقة الشمالية "ب")
شباب كفر كنا (2-3) النادي الرياضي الكبابير
الدرجة الثالثة – الجولة 10: (منطقة الجليل الأعلى)
أبناء عكا (3-2) الأهلي شعب
أبناء دير الأسد (1-7) أبناء مجد الكروم
هبوعيل البقيعة (3-7) مكابي عرب العرامشة
النادي الرياضي بيت جن (1-3) النادي الرياضي يركا
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
هبوعيل عين السهلة (2-2) هبوعيل جسر الزرقاء
بيتار أم الفحم (4-3) بلدي جت المثلث
مكابي بركائي (2-1) الهلال أم الفحم
الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")
النادي الرياضي دبورية (2-2) النهضة الناصرة
الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)
بيتار مفسيرت تسيون (3-1) أبناء عين نقوبا
الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")
شباب قلنسوة (3-0) نبراس كفر قاسم
مكابي أورانيت (0-6) أبناء الطيرة
الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)
بني يروحام (0-1) هبوعيل رهط
