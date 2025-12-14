بغياب جمهوره: أبناء سخنين يواجه بيتار القدس الإثنين بحثا عن رد الاعتبار

سيغيب عن التشكيلة قلب الدفاع المجرب حسن الحلو بسبب البطاقات التحذيرية، على أن يستبدله زميله مارون غنطوس، الذي سبق وأن شارك بديلا له أيضا في المباراة الماضية.

يبحث فريق أبناء سخنين عن رد الاعتبار عندما يلاقي في مباراته الخارجية الثانية على التوالي، نظيره بيتار القدس مساء يوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة والنصف على استاد "تيدي"، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر والأولى بمرحلة الذهاب من دوري الدرجة العليا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بخسارة الفريق السخنيني بهدفين مقابل هدف.

وسيغيب جمهور أبناء سخنين عن المباراة، بسبب اتفاق يمنع الجمهور الضيف من حضور المباريات بين الفريقين.

ويخوض الفريق المباراة بعد فوزه في مباراة الديربي العربي أمام شقيقه أبناء الرينة بهدف مقابل لا شيء، أحرزه المهاجم آرثور مارينيان في الدقيقة 5+90، علمًا أن برصيده 17 نقطة تحت قيادة المدرب شارون ميمر.

وسيغيب عن التشكيلة قلب الدفاع المجرب حسن الحلو بسبب البطاقات التحذيرية، على أن يستبدله زميله مارون غنطوس، الذي سبق وأن شارك بديلا له أيضا في المباراة الماضية.

وتحدث المدرب ميمر عن الاستعدادات للمباراة، قائلا إن "هذه المباراة عبارة عن تحديات كثيرة، إذ أننا سنلعب برأيي ضد أقوى فريق في الدوري، كما أن جمهوره سيدعمه بقوة في ظل غياب دعم أنصارنا".

وأضاف "لن نترك الفريق الخصم يفعل ما يحلو له، وسنجاريه من خلال تقديم مستوانا المعهود بهدف الاستمرار في جمع النقاط للتقدم أكثر في سلم اللائحة".