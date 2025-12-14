خسارة قاسية لأبناء الرينة أمام مكابي حيفا برباعية نظيفة

بهذه الخسارة، توقف رصيد الفريق الريناوي عند أربع نقاط وهو يقبع في قاع اللائحة، وسط تضاؤل فرصه في البقاء، سيما وأنه يبتعد عن مركز البقاء بفارق 9 نقاط.

مني فريق أبناء الرينة بخسارة قاسية في مباراته البيتية الثانية على التوالي أمام مكابي حيفا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر والأولى في مرحلة الإياب من دوري الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "بارئيل" في نوف هجليل، بحضور 4 آلاف مشجع.

وجاء الشوط الأول بهيمنة واضحة لصالح الفريق الضيف من حيفا على مجريات اللعب، ليسجل هدف السبق بعد ربع ساعة. وبعد ذلك بخمس دقائق بقي الفريق الريناوي بعشرة لاعبين إثر إبعاد اللاعب أليكس بيجيتش بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وعند حافة نهاية الشوط الأول، ضاعف الجناح كيني سيف ابن بلدة عسفيا، النتيجة بالهدف الثاني، وسط ضعف ريناوي واضح.

وفي الشوط الثاني، واصل مكابي حيفا تفوقه على مجريات اللعب، ليحرز هدفه الثالث من ركلة جزاء 11، بعدها تمكن من زيارة شباك أبناء الرينة للمرة الرابعة.

