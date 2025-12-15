أبناء سخنين يخسر خارجيا أمام بيتار القدس وسط شغب وعنصرية جمهور الأخير

توقف رصيد الفريق السخنيني عند 17 نقطة تحت قيادة المدرب شارون ميمر، ومن المقرر أن يستضيف في مباراته المقبلة النادي الرياضي أسدود بعد مباراتين خاضهما خارج حصنه البيتي استاد "الدوحة".

حارس مرمى أبناء سخنين على أرضية الملعب بعد إصابته بزجاجة ألقاها جمهور ب. القدس

خسر فريق أبناء سخنين مباراته الخارجية أمام بيتار القدس بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر والأولى من مرحلة الإياب في دوري الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "تيدي" في القدس، بغياب جمهور الفريق السخنيني بسبب اتفاق بين الطرفين، والذي ينص على عدم حضور الفريق الضيف للمباريات بينهما.

وقبل المباراة وكعادته، أطلق جمهور بيتار العنصري هتافات عنصرية ومسيئة ضد العرب والنبي محمد، من بينها "لتحترق قريتكم وشعفاط، ومحمد مات وسليم طعمة ’مخرب’".

كما أقدموا على إلقاء زجاجات وقناني بلاستيكية وأغراض أخرى إلى أرضية الملعب، إحداها أصابت حارس مرمى أبناء سخنين محمد أبو النيل في ظهره في الدقيقة 75، الأمر الذي اقتضى معالجته لتتوقف المباراة لأربع دقائق.

وغاب عن تشكيلة الفريق السخنيني قلب الدفاع المجرب حسن الحلو، بسبب البطاقات التحذيرية، وقد استبدله زميله والكابتن مارون غنطوس.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكليهما، وسط أداء هجومي من الطرفين، إذ شكل لاعبو أبناء سخنين ندًا عنيدًا خلال مجرياته.

وتقدم أبناء سخنين بعد مرور ربع ساعة على بداية اللقاء، إذ رفع اللاعب ألون أزوغي كرة متقنة إلى داخل صندوق الجزاء، ليتابعها اللاعب أحمد سلمان بصورة مميزة إلى الشباك، ثم بعدها بسبع دقائق تمكن الفريق الخصم من إدراك هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني اعتمد الفريق السخنيني على اللعب الدفاعي واكتفوا في الاعتماد على الهجمات المرتدة، وقد وقف حارسه أبو النيل بالمرصاد أمام محاولات إخضاعه، إلى أن تمكن الفريق الضيف في الدقيقة الرابعة بعد التسعين من إحراز هدفه الثاني بتسديدة ارتطمت بقلب الدفاع إياد أبو عبيد فغيرت مسارها وسكنت شباك الأول.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد الفريق السخنيني عند 17 نقطة تحت قيادة المدرب شارون ميمر، ومن المقرر أن يستضيف في مباراته المقبلة النادي الرياضي أسدود بعد مباراتين خاضهما خارج حصنه البيتي استاد "الدوحة".