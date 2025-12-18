أخاء الناصرة يبحث عن العودة إلى الانتصارات: "الخسارة الأخيرة تحملنا مسؤولية أكبر"

يحل فريق أخاء الناصرة ضيفا على شباب طمرة، بحثا عن العودة إلى الانتصارات وتعزيز صدارته للائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، بعد خسارة مباراته الأخيرة.

يلملم متصدر اللائحة فريق أخاء الناصرة جراح خسارته الأخيرة غير المتوقعة أمام ضيفه عيروني نيشر بهدف مقابل لا شيء، وهي الثانية له هذا الموسم، قبيل خوض مباراته الخارجية أمام فريق شباب طمرة، يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية على ملعب الثاني، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية.

ورغم توقف رصيد الفريق النصراوي بقيادة المدرب علاء صايغ عند 25 نقطة، لكنه يبقى متفوقًا بنقطة يتيمة على أقرب مطارديه.

وقال متوسط الميدان المجرب لفريق الأخاء، صفوان الحلو، لـ"عرب 48"، إنه "لم نتوقع الخسارة أمام نيشر، فحسب مجريات اللعب استحق فريقنا التعادل على أقل تقدير، لكن قد تصب هذه الخسارة في صالحنا، ومن شأنها أن تحمل جميع اللاعبين مسؤولية أكبر في المباريات اللاحقة، بهدف العودة إلى مسار الانتصارات".

وعن توقعاته للمباراة أمام الطمراويين، ذكر أنه "من الواضح أن كل مباراة صعبة في هذا الدوري، وهذا تجلى بشكل واضح ضد نيشر. الفريق الطمراوي جريح وهنا تكمن خطورته، لأنه يريد الاستفاقة على حسابنا. يجب أن نقدم المستوى المطلوب منا لمصلحة جماهيرنا وحصد ثلاث نقاط هامة".

ومن الجهة الثانية، يمر الفريق الطمراوي بأزمة مهنية بسبب سلسلة من النتائج السلبية تسببت باستقالة المدرب باتريسيو سياغ، آخرها سقوطه أمام شباب أم الفحم بهدفين مقابل هدف واحد.

يشار إلى أن سياغ هو ثاني مدرب ينهي مشواره مع الطمراويين، بعدما سبقه أيضا المدرب فايد حسون.