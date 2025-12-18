الدرجة الأولى: صراع مشتعل في قاع لائحة المنطقة الشمالية

تسعى عدة فرق عربية للهروب من صراع القاع الملتهب في الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، من بينها هبوعيل أم الفحم ومكابي عرب النجيدات.

اشتعل الصراع أكثر فأكثر في قاع لائحة دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية، وذلك بعد انتصار متذيل اللائحة هبوعيل أم الفحم ومن يسبقه بمركز فريق مكابي عرب النجيدات، إذ نجحا في تقليص الفارق عن الفرق التي تعلوهما في سلم اللائحة، ضمن مساعي البقاء، في الوقت الذي كانت تشعر فيه هذه الفرق بالأمان في ظل عدم نجاح الفريقين المذكورين في جمع النقاط المطلوبة، حتى ما قبل الجولة الأخيرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبعد فوزه الخارجي على هبوعيل مجدال هعيمك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فإن هبوعيل أم الفحم بات يحتاج إلى نقطة واحدة ووحيدة للتخلص من 12 نقطة خصمت من رصيده بسبب تجاوزات مالية، وهو على موعد مع مباراة بيتية أمام فريق هبوعيل باقة الغربية المتراجع جدًا، مساء يوم السبت في تمام الساعة السابعة على استاد "السلام" ضمن مباريات الجولة الثانية عشر.

وعلى نفس الملعب، يلتقي فريقا أبناء مصمص المتدهور ومكابي عرب النجيدات، يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة والنصف.

ورفع فريق عرب النجيدات رصيده إلى ست نقاط، وبات يتأخر بثلاث نقاط فقط عن مركز النجاة، بفضل فوزه الأول هذا الموسم على حساب فريق هبوعيل بيت شان بهدف يتيم سجله اللاعب شادي نجيدات.

وتزداد الأوضاع المالية سوءًا لدى فريق شباب أم الفحم، ما تسبب بعدم انتظام التدريبات كالمعتاد، قبل اللقاء الخارجي أمام مضيفه فريق هبوعيل كرمئيل القوي.

كما تنفس فريق بلدي عرابة الصعداء، ولو قليلًا بفوزه على هبوعيل طيرة الكرمل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليوسع الفارق عن الخط الأحمر إلى ست نقاط، قبل لقائه الخارجي أمام النادي الرياضي الطيرة، العائد إلى منافسات القمة، مساء يوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف، على ملعب الثاني.