مع مواعيدها والملاعب المستضيفة: مباريات الفرق العربية في كافة الدرجات بالبلاد

تجرى نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل مباريات كرة قدم ضمن كافة الدرجات في البلاد، وفي ما يلي مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والممتازة والأولى والثانية والثالثة:
الدرجة العليا – الجولة 15:
السبت:
15:00 هبوعيل تل أبيب – أبناء الرينة (على ملعب الأول)
18:30 أبناء سخنين – النادي الرياضي أسدود (على ملعب الأول)
الدرجة الممتازة – الجولة 16
الإثنين:
19:00 هبوعيل الخضيرة – الوحدة كفر قاسم (على ملعب العفولة)
الدرجة الأولى – الجولة 12: (المنطقة الشمالية)
الجمعة:
11:30 هبوعيل كرمئيل – شباب أم الفحم (على ملعب الأول)
12:40 مكابي كريات آتا – عيروني نيشر (على ملعب عكا)
13:15 هبوعيل طيرة الكرمل – هبوعيل مجدال هعيمك (على ملعب الأول)
13:30 أبناء مصمص – مكابي عرب النجيدات (على ملعب أم الفحم)
14:00 شباب طمرة – أخاء الناصرة (على ملعب الأول)
السبت:
19:00 هبوعيل أم الفحم – هبوعيل باقة الغربية (على ملعب الأول)
20:00 هبوعيل بيت شان – مكابي نفيه شأنان (على ملعب الأول)
الأحد:
19:30 النادي الرياضي الطيرة – بلدي عرابة (على ملعب الأول)
الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)
الخميس:
النادي الرياضي حولون (1-3) شباب الطيرة (على ملعب الأول)
الدرجة الثانية – الجولة 13: (المنطقة الشمالية "أ")
الجمعة:
11:00 شباب إبطن – ممبع الجولان والجليل (على ملعب كريات يام)
13:30 هبوعيل دير حنا – شباب كفر مندا (على ملعب الأول)
14:00 مكابي جديدة المكر – الأخوة كفر مندا (على ملعب الأول)
14:00 هبوعيل كفر سميع – الأخوة شعب (على ملعب الأول)
14:00 أبناء أبو سنان – أبناء المغار (على ملعب الأول)
14:00 أبناء البعنة – النادي الرياضي شفاعمرو (على ملعب الأول)
السبت:
16:30 هبوعيل كوكب أبو الهيجاء – هبوعيل عين ماهل (على ملعب الأول)
الأحد:
20:00 بيتار نهريا – هبوعيل جديدة المكر (على ملعب الأول)
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
الجمعة:
10:45 النادي الرياضي طيرة الكرمل – النادي الرياضي أور عكيفا (على ملعب الأول)
11:00 النادي الرياضي نتانيا – شباب كفر كنا (على ملعب الأول)
11:15 بيتار حيفا – شباب حيفا (على ملعب "آتوس")
11:20 هبوعيل رموت منشيه – هبوعيل يافة الناصرة (على ملعب الأول)
12:40 أخاء إكسال – نادي كرة قدم حيفا (على ملعب الأول)
13:30 هبوعيل دالية الكرمل – النادي الرياضي المشهد (على ملعب الأول)
13:45 النادي الرياضي الكبابير – أبناء جت المثلث (على ملعب "آتوس")
14:15 أبناء باقة الغربية – أبناء عارة عرعرة (على ملعب الأول)
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")
الخميس:
20:15 الشعاع كفر قاسم – هبوعيل كريات أونو (على ملعب الأول)
21:00 هبوعيل محنيه يهودا – أبناء جلجولية (على ملعب بيتح تيكفا)
الجمعة:
11:00 هكواح رمات غان – النادي الرياضي يافا (على ملعب الأول)
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")
الخميس:
شباب أبو غوش (5-0) مكابي شعرايم (على ملعب الأول)
الجمعة:
13:15 هبوعيل شقيب السلام – النادي الرياضي عراد (على ملعب ديمونا)
الدرجة الثالثة – الجولة 11: (منطقة الجليل الأعلى)
الجمعة:
11:30 مكابي معلوت ترشيحا – هبوعيل فسوطة (على ملعب الأول)
14:00 شباب سخنين – مكابي عرب العرامشة (على ملعب الأول)
السبت:
10:00 النادي الرياضي كابول – أبناء عكا (على ملعب طمرة)
12:00 أبناء دير الأسد – النادي الرياضي بيت جن (على ملعب البعنة)
12:45 الأهلي شعب – أبناء مجد الكروم (على ملعب الأول)
13:30 النادي الرياضي يركا – هبوعيل حرفيش (على ملعب الأول)
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
الجمعة:
11:00 النادي الرياضي برديس حنا – هبوعيل معاوية (على ملعب الأول)
13:00 بيتار برديس حنا – هبوعيل عين السهلة (على ملعب الأول)
13:15 الأخوة كفر قرع – مكابي بركائي (على ملعب الأول)
17:00 بلدي جت المثلث – الأخوة الفريديس (على ملعب الأول)
السبت:
13:45 هبوعيل جسر الزرقاء – بيتار أم الفحم (على ملعب الأول)
19:15 هبوعيل غفعات أولغا – الهلال أم الفحم (على ملعب الخضيرة)
الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")
الجمعة:
11:00 مكابي عسفيا – هبوعيل كريات حايم (على ملعب الأول)
16:30 النادي الرياضي كفر كما – أبناء دبورية (على ملعب الأول)
السبت:
14:30 أتلتيكو شفاعمرو – شباب الناصرة (على ملعب الأول)
الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")
الخميس:
النادي الرياضي الطيبة (3-1) هبوعيل برديسيا (على ملعب الأول)
21:30 بيتار بنيامين – أبناء الطيرة (على ملعب بيتح تيكفا)
21:30 بلدي قلنسوة – النادي الرياضي رعنانا (على ملعب كفار يونا)
الجمعة:
13:10 النادي الرياضي أريئيل – شباب قلنسوة (على ملعب الأول)
13:15 نبراس كفر قاسم – مكابي أورانيت (على ملعب الأول)
السبت:
19:00 هشارون نتانيا – شمشون أبناء الطيبة (على ملعب الأول)
الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)
السبت:
14:00 هبوعيل رهط – بلدي حورة (على ملعب الأول)
19:30 هبوعيل كسيفة – عوتسما بئر السبع (على ملعب ديمونا)
19:30 النادي الرياضي ميتار – شباب رهط (على ملعب الأول)
