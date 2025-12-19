أخاء الناصرة يستعيد توازنه... نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات الجمعة

عاد أخاء الناصرة لسكة الانتصارات وعزز صدارته للائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية التي جرت بمختلف الدرجات الجمعة.

استعاد متصدر اللائحة فريق أخاء الناصرة توازنه بسرعة، بعدما اكتسح مضيفه شباب طمرة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وتقدم الفريق الطمراوي بهدف أحرزه المهاجم محمود زرعيني، إلا أن الفريق النصراوي قلب الطاولة عليه بثلاثة أهداف سجلها في الشوط الأول من توقيع اللاعبين علي خطيب (هدفان) ونسيم أبو يونس، وفي الشوط الثاني عاد خطيب ليوقع على هاتريك وهدفا رابعا لفريقه، بعدها أحرز اللاعب إبراهيم أبو أحمد هدف الأخاء الخامس.

لاعبو أخاء الناصرة يحتفلون بالفوز

وبهذا الفوز رفع الفريق النصراوي رصيده إلى 28 نقطة بقيادة المدرب علاء صايغ، ليصبح متفوقا بأربع نقاط على أقرب مطارديه، علمًا أن لوصيفه مكابي نفيه شأنان مباراة ناقصة سيلعبها مساء السبت أمام هبوعيل بيت شان.

ومن الجهة الثانية، يمر شباب طمرة بأزمة مهنية بسبب سلسلة من النتائج السلبية تسببت باستقالة المدرب باتريسيو سياغ.

نتائج مباريات الفرق العربية الجمعة

الدرجة الأولى – الجولة 12: (المنطقة الشمالية)

هبوعيل كرمئيل (1-0) شباب أم الفحم

هبوعيل طيرة الكرمل (0-4) هبوعيل مجدال هعيمك

أبناء مصمص (1-0) مكابي عرب النجيدات

شباب طمرة (1-5) أخاء الناصرة

الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)

النادي الرياضي حولون (1-3) شباب الطيرة

الدرجة الثانية – الجولة 13: (المنطقة الشمالية "أ")

شباب إبطن (4-2) ممبع الجولان والجليل

هبوعيل دير حنا (4-2) شباب كفر مندا

مكابي جديدة المكر (2-1) الأخوة كفر مندا

هبوعيل كفر سميع (2-0) الأخوة شعب

أبناء أبو سنان (3-1) أبناء المغار

أبناء البعنة (0-2) النادي الرياضي شفاعمرو

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

النادي الرياضي نتانيا (3-3) شباب كفر كنا

بيتار حيفا (0-3) شباب حيفا

هبوعيل رموت منشيه (2-0) هبوعيل يافة الناصرة

أخاء إكسال (1-1) نادي كرة قدم حيفا

هبوعيل دالية الكرمل (4-3) النادي الرياضي المشهد

النادي الرياضي الكبابير (4-4) أبناء جت

أبناء باقة الغربية (0-0) أبناء عارة عرعرة

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

الشعاع كفر قاسم (1-1) هبوعيل كريات أونو

هبوعيل محنيه يهودا (3-1) أبناء جلجولية

هكواح رمات غان (0-3) النادي الرياضي يافا

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

شباب أبو غوش (5-0) مكابي شعرايم

الدرجة الثالثة – الجولة 11: (منطقة الجليل الأعلى)

مكابي معلوت ترشيحا (2-1) هبوعيل فسوطة

شباب سخنين (3-1) مكابي عرب العرامشة

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

النادي الرياضي برديس حنا (4-0) هبوعيل معاوية

بيتار برديس حنا (2-1) هبوعيل عين السهلة

الأخوة كفر قرع (5-1) مكابي بركائي

بلدي جت المثلث (0-6) الأخوة الفريديس

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

مكابي عسفيا (5-1) هبوعيل كريات حايم

النادي الرياضي كفر كما (2-0) النادي الرياضي دبورية

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

النادي الرياضي الطيبة (3-1) هبوعيل برديسيا

بيتار بنيامين (1-2) أبناء الطيرة

بلدي قلنسوة (5-1) النادي الرياضي رعنانا

النادي الرياضي أريئيل (7-0) مكابي شباب قلنسوة

نبراس كفر قاسم (11-0) مكابي أورانيت