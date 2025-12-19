فريقا سخنين والرينة يبحثان عن النقاط السبت: ماذا نعرف عن مباراتيهما؟

يستضيف أبناء سخنين في ملعبه "الدوحة" النادي الرياضي أسدود، فيما يحل أبناء الرينة ضيفا على هبوعيل تل أبيب، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة العليا.

يعود فريق أبناء سخنين إلى ملعبه البيتي استاد "الدوحة" ويلاقي النادي الرياضي أسدود مساء السبت في تمام الساعة السادسة والنصف، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة العليا.

ويستفيد الفريق السخنيني من عودة قلب الدفاع حسن الحلو بعدما أنهى عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب البطاقات التحذيرية، إذ سيكون تحت تصرف الطاقم المهني في المباراة الوشيكة.

وتعرّض الفريق لخسارة في مباراته الخارجية أمام بيتار القدس بهدفين مقابل هدف واحد، ليتوقف رصيده عند 17 نقطة، تحت قيادة المدرب شارون ميمر.

وقال ميمر عن الاستعدادات للمباراة الوشيكة "خسرنا بصورة غير عادلة أمام بيتار القدس، وهدفنا الآن التعويض أمام جماهيرنا الوفية. يجب أن نلعب كما لعبنا في المباراة الأخيرة، مع التشديد على استغلال الفرص لحسم الموقف، رغم أننا نواجه فريقًا قويًا ويعلونا في سلم اللائحة. الطاقات إيجابية لدينا، وعلينا ترجمة ذلك إلى انتصار".

ومن جانبه، حثّ حارس المرمى المجرب محمد أبو النيل جماهير الفريق للحضور والمؤازرة، من أجل تحقيق الفوز في المباراة.

أما قص شريط هذه الجولة من المباريات فسيكون لفريق أبناء الرينة الذي يحل ضيفا على هبوعيل تل أبيب القوي، في تمام الساعة الثالثة على استاد "بلومفيلد".

ويدخل الفريق الريناوي المباراة بعد خسارتين متتاليتين في عقر داره، آخرهما هزيمة قاسية أمام مكابي حيفا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، علمًا أن رصيده توقف عند أربع نقاط، وهو يقبع في قاع اللائحة وتتضاءل فرصه في البقاء، إذ بات يتأخر بتسع نقاط عن مركز البقاء.

ويغيب عن تشكيلة الريناويين اللاعب أليكس بيجيتش، بسبب إبعاده بالبطاقة الحمراء، وينضم إليه متوسط الميدان إيهاب غنايم بداعي البطاقات التحذيرية. كما يواصل الجناح محمد شكر الغياب للمباراة الثانية المتتالية بسبب إيقافه لمباراتين.

أما قلب الدفاع المجرب عايد حبشي فسيعود إلى كادر اللاعبين، بعد تعافيه من الإصابة.

ويتمسك الفريق الريناوي بأمل البقاء رغم تضاؤله، وتجمع كوادره على أن تحقيق ثلاثة انتصارات من شأنها تغيير المعادلة، رغم صعوبة تحقيقها.