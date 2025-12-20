خسارة جديدة تزيد من ورطة فريق أبناء الرينة

تفاقمت معاناة فريق أبناء الرينة بعد خسارة جديدة مني بها في مباراته الخارجية أمام هبوعيل تل أبيب بثلاثية مقابل هدف.

تعرض فريق أبناء الرينة لخسارة جديدة هي الثالثة عشر منذ بداية الموسم الكروي 2025-2026، وذلك في مباراته الخارجية أمام مضيفه هبوعيل تل أبيب القوي، بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد "بلومفيلد".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وهذه الخسارة الثالثة على التوالي للفريق الريناوي، الذي توقف رصيده عند 4 نقاط وهو يقبع في قاع اللائحة، مع تضاؤل فرصه في البقاء.

ويتأخر الفريق بتسع نقاط بشكل مؤقت عن مركز البقاء، قبل أن تكمل باقي الفرق مبارياتها.

وغاب عن تشكيلة أبناء الرينة اللاعب أليكس بيجيتش، بسبب إبعاده بالبطاقة الحمراء، وانضم إليه متوسط الميدان إيهاب غنايم بداعي البطاقات التحذيرية. كما واصل الجناح محمد شكر الغياب للمباراة الثانية على التوالي بسبب إيقافه لمباراتين.

ووجد الريناويون أنفسهم متأخرين بهدف بعد مرور دقيقتين فقط عل بداية المباراة، إلا أن معنوياته لم تحطم ولو مؤقتا، إذ أدرك المهاجم أووسو كوابينا هدف التعادل عند الدقيقة السادسة.

وقبل نهاية الشوط الأول عاد الفريق المضيف لتسجيل هدفه الثاني، بعدها تمكن من تسجيل هدف ثالث، حسم من خلاله المباراة لصالحه.