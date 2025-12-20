فوز بيتي ثمين يدفع أبناء سخنين للتقدم في لائحة الدوري

بهذا الفوز، رفع فريق أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 20 نقطة تحت قيادة المدرب شارون ميمر، وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

اكتسح فريق أبناء سخنين ضيفه النادي الرياضي أسدود بثلاثة أهداف نظيفة مساء السبت، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة العليا.

وجرت المباراة على استاد "الدوحة" في سخنين، وسط حضور 1700 مشجع.

وشهدت تشكيلة الفريق السخنيني عودة قلب الدفاع حسن الحلو بعد إنهائه عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب البطاقات التحذيرية، بينما غاب زميله إياد أبو عبيد إثر تعرضه لحادث طرق بينما كان في طريقه إلى الملعب، ووصفت إصابته بالطفيفة.

وفرض الفريق المضيف سيطرته على مجريات المباراة منذ بدايتها بمستوى بارع وأداء رائع، إذ شن هجمة تلو الأخرى وحسم الموقف بسرعة البرق، عبر هدف أول للاعب جبير بشناق بعد دقيقتين فقط على انطلاق صافرة البداية.

وبعد مرور 10 دقائق عزز اللاعب أرثور مارينيان التقدم بهدف ثان لأبناء سخنين، وفي الدقيقة 30 أحرز اللاعب ماثيو كودي الهدف الثالث.

وبالتالي فقد حسمت المباراة منذ شوطها الأول، وخلال الشوط الثاني وصل الفريق السخنيني لعدة فرص تهديفية إلا أنه لم يتمكن من تعزيز النتيجة.

وبهذا الفوز، رفع فريق أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 20 نقطة تحت قيادة المدرب شارون ميمر، وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.