نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات السبت

نستعرض أمامكم أدناه نتائج مباريات الفرق العربية بكرة القدم التي جرت السبت في الدرجات العليا والأولى والثانية والثالثة بمختلف المناطق.

من مباراة فريقي يركا وحرفيش ضمن الدرجة الثالثة ("عرب 48")

الدرجة العليا – الجولة 15:

هبوعيل تل أبيب (3-1) أبناء الرينة

أبناء سخنين (3-0) النادي الرياضي أسدود

الدرجة الأولى – الجولة 12: (المنطقة الشمالية)

هبوعيل أم الفحم (2-2) هبوعيل باقة الغربية

هبوعيل بيت شان (1-1) مكابي نفيه شأنان

الدرجة الثانية – الجولة 13: (المنطقة الشمالية "أ")

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (1-2) هبوعيل عين ماهل

الدرجة الثالثة – الجولة 11: (منطقة الجليل الأعلى)

النادي الرياضي كابول (4-0) أبناء عكا

أبناء دير الأسد (1-1) النادي الرياضي بيت جن

الأهلي شعب (0-3) أبناء مجد الكروم

النادي الرياضي يركا (6-1) هبوعيل حرفيش

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

هبوعيل جسر الزرقاء (4-0) بيتار أم الفحم

هبوعيل غفعات أولغا (4-1) الهلال أم الفحم

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

أتلتيكو شفاعمرو (1-0) شباب الناصرة

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

هشارون نتانيا (6-0) شمشون أبناء الطيبة

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

هبوعيل رهط (2-1) بلدي حورة

هبوعيل كسيفة (7-0) عوتسما بئر السبع

النادي الرياضي ميتار (2-2) شباب رهط