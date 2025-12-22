تعادل أبيض ثاني على التوالي لفريق الوحدة كفر قاسم

هذا التعادل الثاني على التوالي للوحدة كفر قاسم، بعد تعادله في مباراته السابقة أمام عيروني موديعين من دون أهداف أيضا.

عاد فريق الوحدة كفر قاسم بنقطة من مباراته الخارجية أمام هبوعيل الخضيرة بعد تعادلهما سلبيا (0-0)، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق الخصم المباراة على استاد العفولة.

وكان مستوى اللعب متوسطا، مع وصول كلا الفريقين إلى فرص للتسجيل، إلا أن الفريق القسماوي لم يتمكن من ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق المضيف.

وهذا التعادل الثاني على التوالي للوحدة كفر قاسم، بعد تعادله في مباراته السابقة أمام عيروني موديعين من دون أهداف أيضا.

وبذلك، رفع تلامذة المدرب طالب طواطحة رصيدهم من النقاط إلى 24 نقطة، علمًا أنهم يتخلفون بثماني نقاط عن مركز الصعود ويبتعدون بتسع نقاط عن الخط الأحمر.

وسيستضيف الفريق القسماوي في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل عكا يوم الجمعة المقبل عند الساعة الثالثة عصرا على استاد "بات يام".

وقال اللاعب عبد السلام حمودة، لـ"عرب 48"، إن "مردود الفريق جيد ويتناسب مع طموحاتنا، رغم أنه كان يمكننا جمع عدة نقاط إضافية من شأنها أن تدفعنا أكثر نحو القمة".

يشار إلى أن قلب الدفاع المجرب تماثل للشفاء من إصابة ألمت به في قدمه منعته من اللعب مؤخرا، قبل عودته إلى اللعب أساسيا في هذه المباراة.