الدرجة الثالثة: منافسة ساخنة على الصعود بين فرق القمة بالجليل الأعلى

تتنافس 3 فرق بالدرجة الثالثة في منطقة الجليل الأعلى من مجد الكروم ويركا ومعلوت ترشيحا، على الصعود إلى مستوى الدرجة الثانية؛ علمًا أنها تتساوى بعدد النقاط (27 نقطة) قبل خوض غمار الجولة المقبلة.

تشهد أعلى لائحة دوري الدرجة الثالثة بمنطقة الجليل الأعلى، منافسة ساخنة بين عدة فرق بهدف كسب بطاقة الصعود إلى مستوى فرق الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

ويبرز ذلك من خلال تساوي 3 فرق بعدد النقاط، وهي النادي الرياضي يركا وأبناء مجد الكروم ومكابي معلوت ترشيحا التي برصيد كل منها 27 نقطة، وقد حقق كل فريق 9 انتصارات مقابل تلقي خسارة واحدة منذ بدء الموسم الكروي 2025-2026.

ويبحث الفريق المجدلاوي عن استعادة أمجاده، إذ سبق له اللعب في الدرجة القطرية آنذاك، ويقوده المدرب المحلي حاتم كريّم، إذ حاول عدة مرات ولم ينجح في الماضي القريب لتحقيق هذا الهدف.

أما الفريق اليركاوي، الذي أعاد مسؤولوه مشروع البناء بعد اختفاء دام أكثر من 20 سنة، فهو متسلح بالتفاف رجال أعمال كثيرين حوله، عدا عن دعم المجلس المحلي.

وسيلعب فريق يركا مباراته المقبلة خارج ملعبه أمام هبوعيل البقيعة يوم الجمعة المقبل عند الساعة الثانية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر.

بينما يقابل فريق مجد الكروم في بيته بلدي كابول يوم السبت في تمام الساعة 12:45، في حين يحل فريق معلوت ترشيحا ضيفا على اتحاد عكا مساء اليوم نفسه في تمام الساعة الثامنة على ملعب "كريات يام".