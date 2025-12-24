جدول المباريات ومواعيدها: 6 فرق عربية تتنافس على كأس الدولة

تخوض 6 فرق عربية اعتبارا من الخميس ولغاية السبت مباريات المرحلة الثامنة ضمن كأس الدولة، ونستعرض أمامكم أدناه جدول المباريات مع مواعيدها والملاعب المستضيفة.

جانب من جمهور أبناء سخنين في مباراة سابقة بالدوري

تجرى اعتبارا من مساء الخميس مباريات المرحلة الثامنة من مسابقة كأس الدولة، بمشاركة 6 فرق عربية من الدرجات العليا والممتازة والأولى والثانية.

ومن بين ما أفرزته القرعة، مباراة بيتية مثيرة لفريق الدرجة الأولى أخاء الناصرة أمام فريق الدرجة العليا مكابي حيفا، وأخرى خارجية لفريق الدرجة الأولى شباب أم الفحم أمام فريق الدرجة العليا هبوعيل القدس، بالإضافة إلى مباراة بيتية لفريق الدرجة الثانية النادي الرياضي يافا أمام مكابي نتانيا من الدرجة العليا.

ويستضيف فريق الدرجة العليا أبناء سخنين نظيره مكابي يافا من الدرجة الممتازة، فيما يلاقي أبناء الرينة من الدرجة العليا أيضا نظيره هبوعيل كفار شليم من الدرجة الثانية.

ويخوض فريق الدرجة الممتازة الوحدة كفر قاسم مباراة بيتية أمام نادي كرة قدم حولون من الدرجة الأولى.

وسيم نصرة ("عرب 48")

وفي المعسكر النصراوي، يتوقعون حضور 3 آلاف متفرج بعد تحديد سعر تذكرة الدخول للملعب عند 70 شيكل، وأكد مدير مدرسة بئر الأمير لكرة القدم وإداري الأخاء، وسيم نصرة، في حديث لـ"عرب 48"، على أن الفريق قادر مهنيا على مجاراة الفريق الحيفاوي وإحداث مفاجأة مدوية بالتغلب عليه.

وأضاف "أجرى فريقنا الاستعدادات المطلوبة لهذا اللقاء الاستثنائي، ولدينا ثقة عمياء بكادر لاعبينا وطاقمنا المهني للتعامل كما يجب وبأحسن صورة وأفضل مستوى مهني لتحقيق انتصار عريض"؛ ودعا الجماهير لدعم اللاعبين والفريق طيلة دقائق المباراة وربما أكثر، مضيفا "نعدهم ببذل أقصى مجهود ممكن للفوز".

في ما يلي جدول مباريات الفرق العربية مع مواعيدها والملاعب المستضيفة لها:

الخميس:

19:00 أبناء سخنين – مكابي يافا (على ملعب الأول)

الجمعة:

13:00 الوحدة كفر قاسم – نادي كرة قدم حولون (على ملعب "بات يام")

13:00 أبناء الرينة – هبوعيل كفار شليم (على ملعب "نوف هجليل")

14:00 النادي الرياضي يافا – مكابي نتانيا (على ملعب حي "هتكفا" في تل أبيب)

14:00 هبوعيل القدس – شباب أم الفحم (على ملعب الأول)

السبت:

15:00 أخاء الناصرة – مكابي حيفا (على استاد عيلوط)