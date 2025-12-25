كأس الدولة: أبناء سخنين يودع المنافسة بخسارة بيتية

بذلك ينهي أول فريق عربي مشواره في كأس الدولة، لتتبقى 5 فرق عربية من المقرر أن تخوض مبارياتها ضمن المرحلة الثامنة يومي الجمعة والسبت.

ودع فريق أبناء سخنين المنافسة على كأس الدولة، بعد خسارته في مباراته البيتية أمام فريق الدرجة الممتازة مكابي يافا بهدفين نظيفين، ضمن أحداث المرحلة الثامنة من المسابقة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، ورغم وصول لاعبي الفريق السخنيني إلى عدة فرص سانحة للتسجيل، إلا أنها لم تهز بالأخير شباك مرمى الفريق الخصم.

وباغت الفريق الضيف من يافا، أبناء سخنين بهدف السبق بعد مرور ساعة كاملة على اللعب، وقد فشل تلامذة المدرب شارون ميمر في قلب الطاولة وإدراك هدف التعادل، إلى أن عاد مكابي يافا لحسم المباراة بهدف ثان لصالحه.

وبذلك ينهي أول فريق عربي مشواره في كأس الدولة، لتتبقى 5 فرق عربية من المقرر أن تخوض مبارياتها ضمن المرحلة الثامنة يومي الجمعة والسبت.

والفرق العربية المتبقية هي: أبناء الرينة (الدرجة العليا)، الوحدة كفر قاسم (الدرجة الممتازة)، النادي الرياضي يافا (الدرجة الثانية)، شباب أم الفحم (الدرجة الأولى)، أخاء الناصرة (الدرجة الأولى).

وفي ما يلي جدول المباريات المقرر لها:

الجمعة:

13:00 الوحدة كفر قاسم – نادي كرة قدم حولون (على ملعب "بات يام")

13:00 أبناء الرينة – هبوعيل كفار شليم (على ملعب "نوف هجليل")

14:00 النادي الرياضي يافا – مكابي نتانيا (على ملعب حي "هتكفا" في تل أبيب)

14:00 هبوعيل القدس – شباب أم الفحم (على ملعب الأول)

السبت:

15:00 أخاء الناصرة – مكابي حيفا (على استاد عيلوط)