مع مواعيدها والملاعب المستضيفة: مباريات الفرق العربية في الدرجتين الثانية والثالثة

نستعرض أمامكم أدناه جدول مباريات الفرق العربية في الدرجتين الثانية والثالثة بمختلف المناطق، مع مواعيدها والملاعب المستضيفة لها.

تجرى نهاية هذا الأسبوع مباريات كرة قدم ضمن الدرجتين الثانية والثالثة، وفي ما يلي مباريات الفرق العربية في مختلف المناطق مع مواعيدها والملاعب المستضيفة.

إلى ذلك، تخوض 6 فرق عربية من الدرجات العليا والممتازة والأولى والثانية، مباريات المرحلة الثامنة من كأس الدولة، وعليه فإن الدرجات العليا والممتازة والأولى لن تنتظم على أن تتجدد المباريات فيها الأسبوع المقبل.

الدرجة الثانية – الجولة 14: (المنطقة الشمالية "أ")

الجمعة:

11:00 شباب إبطن – أبناء أبو سنان (على ملعب "كريات يام")

12:00 النادي الرياضي شفاعمرو – ممبع الجولان والجليل (على ملعب الأول)

13:00 هبوعيل جديدة المكر – هبوعيل كفر سميع (على ملعب الأول)

13:00 شباب كفر مندا – بيتار نهريا (على ملعب الأول)

13:30 هبوعيل دير حنا – الأخوة كفر مندا (على ملعب الأول)

14:30 هبوعيل عين ماهل – مكابي جديدة المكر (على ملعب الأول)

السبت:

12:45 الأخوة شعب – أبناء البعنة (على ملعب الأول)

20:30 أبناء المغار – هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (على ملعب نهريا)

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

الخميس:

19:20 هبوعيل يافة الناصرة – بيتار حيفا (على ملعب الأول)

الجمعة:

10:45 نادي كرة قدم حيفا – هبوعيل رموت منشيه (على ملعب "آتوس" بحيفا)

11:00 النادي الرياضي طيرة الكرمل – أبناء باقة الغربية (على ملعب الأول)

13:00 النادي الرياضي أور عكيفا – شباب كفر كنا (على ملعب الأول)

13:15 شباب حيفا – هبوعيل دالية الكرمل (على ملعب "آتوس")

13:30 أبناء جت المثلث – النادي الرياضي نتانيا (على ملعب الأول)

14:00 النادي الرياضي المشهد – النادي الرياضي الكبابير (على ملعب الأول)

15:30 أبناء عارة عرعرة – أخاء إكسال (على ملعب معاوية)

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

الجمعة:

11:00 النادي الرياضي حولون – الشعاع كفر قاسم (على ملعب الأول)

الأحد:

21:30 أبناء جلجولية – بيتار رمات غان (على ملعب "بيتح تيكفا")

الثلاثاء:

20:30 النادي الرياضي يافا – هبوعيل محنيه يهودا (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

الخميس:

14:45 بني إيلات – هبوعيل شقيب السلام (على ملعب الأول)

20:30 بيتار كريات غات – شباب أبو غوش (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة – الجولة 12: (منطقة الجليل الأعلى)

الجمعة:

14:00 هبوعيل البقيعة – النادي الرياضي يركا (على ملعب الأول)

15:00 النادي الرياضي بيت جن – الأهلي شعب (على ملعب نهريا)

السبت:

12:45 أبناء مجد الكروم – النادي الرياضي كابول (على ملعب الأول)

14:00 شباب سخنين – هبوعيل فسوطة (على ملعب الأول)

14:15 أبناء دير الأسد – هبوعيل حرفيش (على ملعب البعنة)

20:00 أبناء عكا – مكابي معلوت ترشيحا (على ملعب "كريات يام")

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

الجمعة

12:00 بيتار أم الفحم – بيتار بردس حنا (على ملعب الأول)

13:00 هبوعيل غفعات أولغا – الأخوة كفر قرع (على ملعب الخضيرة)

13:15 النادي الرياضي برديس حنا – الهلال أم الفحم (على ملعب الأول)

السبت:

13:00 هبوعيل عين السهلة – هبوعيل معاوية (على ملعب معاوية)

15:15 مكابي برطعة – بلدي جت المثلث (على ملعب الأول)

16:00 الأخوة الفريديس – هبوعيل جسر الزرقاء (على ملعب جت المثلث)

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

الجمعة:

12:45 هبوعيل كفر مصر – هبوعيل كريات حايم (على ملعب معاوية)

14:00 النادي الرياضي دبورية – مكابي عسفيا (على ملعب الأول)

14:30 بلدي كابول – أتلتيكو شفاعمرو (على ملعب شفاعمرو)

الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)

السبت:

20:30 أبناء عين نقوبا – مكابي كريات عكرون (على ملعب أبو غوش)

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

الخميس:

19:00 شمشون أبناء الطيبة – بلدي قلنسوة (على ملعب الأول)

21:30 شباب قلنسوة – النادي الرياضي الطيبة (على ملعب "كفار يونا")

الجمعة:

13:45 أبناء الطيرة – نبراس كفر قاسم (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

الجمعة:

11:00 عوتسما بئر السبع – هبوعيل رهط (على ملعب الأول)

11:00 بلدي حورة – النادي الرياضي بئر السبع (على ملعب رهط)

14:00 شباب رهط – هبوعيل كسيفة (على ملعب الأول)