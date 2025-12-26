كأس الدولة: تأهل أبناء الرينة والوحدة كفر قاسم وخروج فريقي أم الفحم ويافا

أسفرت مباريات المرحلة الثامنة من كأس الدولة الجمعة عن تأهل فريقي الوحدة كفر قاسم وأبناء الرينة، وخروج شباب أم الفحم والنادي الرياضي يافا، مع تبقي مباراة أخاء الناصرة السبت.

تأهل فريق الدرجة العليا أبناء الرينة وفريق الدرجة الممتازة الوحدة كفر قاسم إلى المرحلة التاسعة من المنافسة على كأس الدولة، بينما ودع فريقا شباب أم الفحم من الدرجة الأولى والنادي الرياضي يافا من الدرجة الثانية المسابقة.

وفاز الفريق الريناوي على هبوعيل كفار شليم بهدف مقابل لا شيء أحرزه المدافع جونيور بيوس، في مباراة شهدت طرد زميله زي توربو بالبطاقة الحمراء.

وقلب الفريق القسماوي تأخره بهدف أمام نادي كرة قدم حولون إلى فوز كبير بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها كل من اللاعبين نواف بزيع وأدهم سواعد ونور بدير.

أما خسارة الفريق الفحماوي فكانت أمام هبوعيل القدس بهدفين مقابل لا شيء، بينما تلقى الفريق اليافاوي هزيمة قاسية أمام ضيفه مكابي نتانيا بنصف دزينة من الأهداف.

من مباراة الوحدة كفر قاسم

ومن المقرر أن تختتم مباريات المرحلة الثامنة من كأس الدولة السبت، والتي من بينها ستكون مباراة بيتية لأخاء الناصرة أمام مكابي حيفا عند الساعة الثالثة عصرا.

وبالتالي فإن فريقين من أصل 6 فرق عربية تأهلا إلى المرحلة المقبلة من كأس الدولة، مع توجه الأنظار نحو مباراة الفريق النصراوي.