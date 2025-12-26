نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجتين الثانية والثالثة الجمعة

نستعرض أمامكم أدناه نتائج مباريات الفرق العربية التي جرت الجمعة في كأس الدولة والدرجتين الثانية والثالثة ضمن مختلف المناطق.

جرت الجمعة مباريات كرة قدم ضمن الدرجتين الثانية والثالثة، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف المناطق، علمًا أن باقي الدوريات لم تنتظم هذا الأسبوع نظرًا لخوض فرق من مختلف الدرجات مباريات ضمن المرحلة الثامنة من كأس الدولة.

كأس الدولة - المرحلة الثامنة:

الوحدة كفر قاسم (3-1) نادي كرة قدم حولون

أبناء الرينة (1-0) هبوعيل كفار شليم

النادي الرياضي يافا (0-6) مكابي نتانيا

هبوعيل القدس (2-0) شباب أم الفحم

الدرجة الثانية – الجولة 14: (المنطقة الشمالية "أ")

شباب إبطن (0-3) أبناء أبو سنان

النادي الرياضي شفاعمرو (2-2) النادي الرياضي الجولان

هبوعيل جديدة المكر (2-1) هبوعيل كفر سميع

شباب كفر مندا (0-10) بيتار نهريا

هبوعيل دير حنا (1-0) الأخوة كفر مندا

هبوعيل عين ماهل (2-3) مكابي جديدة المكر

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

نادي كرة قدم حيفا (0-0) هبوعيل رموت منشيه

النادي الرياضي طيرة الكرمل (1-2) أبناء باقة الغربية

النادي الرياضي أور عكيفا (2-0) شباب كفر كنا

شباب حيفا (0-1) هبوعيل دالية الكرمل

أبناء جت المثلث (0-0) النادي الرياضي نتانيا

النادي الرياضي المشهد (1-0) النادي الرياضي الكبابير

أبناء عارة عرعرة (3-0) أخاء إكسال

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

النادي الرياضي حولون – الشعاع كفر قاسم (توقفت بعد إبعاد لاعب للأخير)

الدرجة الثالثة – الجولة 12: (منطقة الجليل الأعلى)

هبوعيل البقيعة (1-6) النادي الرياضي يركا

النادي الرياضي بيت جن (5-0) الأهلي شعب

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

بيتار أم الفحم (0-2) بيتار برديس حنا

هبوعيل غفعات أولغا (3-2) الأخوة كفر قرع

النادي الرياضي برديس حنا (1-0) الهلال أم الفحم

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

هبوعيل كفر مصر (0-2) هبوعيل كريات حايم

النادي الرياضي دبورية (1-2) مكابي عسفيا

بلدي كابول – أتلتيكو شفاعمرو (لم تجر)

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

أبناء الطيرة (1-0) نبراس كفر قاسم

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

عوتسما بئر السبع (3-12) هبوعيل رهط

بلدي حورة (6-0) النادي الرياضي بئر السبع

شباب رهط (3-2) هبوعيل كسيفة