أخاء الناصرة يتلقى خسارة ثقيلة ويودّع كأس الدولة

تلقى فريق أخاء الناصرة خسارة ثقيلة أمام ضيفه مكابي حيفا بثمانية أهداف مقابل هدف، ليودّع بذلك المنافسة على كأس الدولة.

ودّع فريق الدرجة الأولى أخاء الناصرة المنافسة على كأس الدولة بعد خسارة ثقيلة مني بها أمام فريق الدرجة العليا مكابي حيفا بثمانية أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات المرحلة الثامنة من المسابقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجرت المباراة على استاد عيلوط، وسط حضور 3 آلاف مشجع.

ولم تكد المباراة تبدأ حتى تقدم الفريق الضيف من حيفا بعد مرور أقل من دقيقة، وبعد مرور 5 دقائق ضاعف تقدم بهدف ثان، ثم بعدها بعشر دقائق أحرز هدفا ثالثا في مرمى الفريق النصراوي وسط أداء ضعيف من الأخير.

وفي الدقيقة 24 سجل مكابي حيفا هدفا رابعا، قبل أن يأتي الهدف الخامس من نيران صديقة، ثم سجل الفريق الضيف الهدف السادس قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن مكابي حيفا من هز شباك أخاء الناصرة بهدفين آخرين أحدهما ذاتي، فيما أحرز هدف الفريق النصراوي الوحيد اللاعب حمزة مواسي.

وتجلت في هذه المباراة الفوارق الشاسعة بين الطرفين على المستوى المادي والمهني، لينتهي بذلك الفريق النصراوي مشواره في كأس الدولة وينصب تركيزه على المنافسة على الصعود، علمًا أنه يتصدر ترتيب لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وبذلك يكون الأخاء رابع فريق يودّع كأس الدولة بعد أبناء سخنين والنادي الرياضي يافا وشباب أم الفحم، فيما تأهل فريقا الوحدة كفر قاسم وأبناء الرينة من الدرجتين الممتازة والعليا على الترتيب إلى المرحلة التاسعة من المسابقة.