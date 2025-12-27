نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجتين الثانية والثالثة السبت

جرت السبت مباريات كرة قدم ضمن كأس الدولة والدرجتين الثانية والثالثة، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف المناطق.
كأس الدولة – المرحلة الثامنة:
أخاء الناصرة (1-8) مكابي حيفا
الدرجة الثانية – الجولة 14: (المنطقة الشمالية "أ")
الأخوة شعب (2-2) أبناء البعنة
أبناء المغار (2-3) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء
الدرجة الثالثة – الجولة 12: (منطقة الجليل الأعلى)
أبناء مجد الكروم (2-2) النادي الرياضي كابول
شباب سخنين (7-1) هبوعيل فسوطة
أبناء دير الأسد (6-2) هبوعيل حرفيش
أبناء عكا (0-1) مكابي معلوت ترشيحا
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
هبوعيل عين السهلة (2-2) هبوعيل معاوية
مكابي برطعة (3-1) بلدي جت المثلث
الأخوة الفريديس (1-4) هبوعيل جسر الزرقاء
الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)
أبناء عين نقوبا (0-0) مكابي كريات عكرون
