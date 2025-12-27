نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجتين الثانية والثالثة السبت

نستعرض أمامكم أدناه نتائج مباريات الفرق العربية التي جرت السبت ضمن الدرجتين الثانية والثالثة في مختلف المناطق.

كأس الدولة – المرحلة الثامنة:

أخاء الناصرة (1-8) مكابي حيفا

الدرجة الثانية – الجولة 14: (المنطقة الشمالية "أ")

الأخوة شعب (2-2) أبناء البعنة

أبناء المغار (2-3) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء

الدرجة الثالثة – الجولة 12: (منطقة الجليل الأعلى)

أبناء مجد الكروم (2-2) النادي الرياضي كابول

شباب سخنين (7-1) هبوعيل فسوطة

أبناء دير الأسد (6-2) هبوعيل حرفيش

أبناء عكا (0-1) مكابي معلوت ترشيحا

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

هبوعيل عين السهلة (2-2) هبوعيل معاوية

مكابي برطعة (3-1) بلدي جت المثلث

الأخوة الفريديس (1-4) هبوعيل جسر الزرقاء

الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)

أبناء عين نقوبا (0-0) مكابي كريات عكرون