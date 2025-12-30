أبناء سخنين يتقدم إلى المركز الخامس وأبناء الرينة ينعش آماله للبقاء

تقدم فريق أبناء سخنين إلى المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري بعد فوزه خارجيا على هبوعيل حيفا (2-0)، فيما أنعش فريق أبناء الرينة آماله للبقاء بعد فوزه على هبوعيل كريات شمونة (3-1).

عاد فريق أبناء سخنين بفوز ثمين حققه في مباراته الخارجية أمام هبوعيل حيفا بهدفين مقابل لا شيء، التي جرت على استاد "سامي عوفر" بحيفا ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة العليا.

ويستمر الفريق السخنيني تحت قيادة المدرب شارون ميمر في جني النقاط، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، ويتقدم إلى المركز الخامس، والذي يقود صاحبه للعب في البلاي أوف العلوي.

وافتقد الفريق خدمات لاعبيه يوهان إنزي وكارلو بروتشيش بسبب تعرضهما للإصابة.

وجاء مستوى المباراة في الشوط الأول متوسطًا مع تبادل للهجمات، لكن من دون استغلالها وترجمتها إلى لغة الأهداف، حيث أهدر اللاعبين عيدان شمير وأبوها فرصتين ثمينتين، كما تصدى حارس مرمى الفريق الحيفاوي لتسديدة رأسية للمهاجم آرثور مارينيان.

وبعد بداية الشوط الثاني بثماني دقائق أحرز اللاعب جبير بشناق ابن مدينة شفاعمرو هدف السبق، وعند الدقيقة الثمانين ضاعف اللاعب مصطفى شيخ يوسف ابن مدينة الطيبة النتيجة بعد صناعة من زميله ألون أزوجي.

وسيستضيف أبناء سخنين في مباراته المقبلة الوصيف هبوعيل بئر السبع يوم السبت المقبل عند الساعة الخامسة والنصف مساء على استاد "الدوحة".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 مشجعين لفريق هبوعيل حيفا بشبهة ضلوعهم في أعمال إخلال بالنظام، تخللت شعلات دخانية شكلت خطرا على الجمهور خلال المباراة.

فوز هام لأبناء الرينة يقلص الفارق عن مركز البقاء

وفي مباراة أخرى ضمن الدوري الأول، نجح متذيل اللائحة فريق أبناء الرينة تحقيق فوز هام وضروري لأمر الساعة، في مباراته البيتية أمام هبوعيل كريات شمونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، التي جرت على استاد نوف هجليل.

لاعبو أبناء الرينة يحتفلون بأحد الأهداف

وبات الفريق الريناوي تحت قيادة المدرب أدهم هادية يتأخر بست نقاط عن مركز البقاء، الذي يحتله الفريق الخاسر أمامه، ليضاعف آماله في البقاء.

وافتقد الفريق في المباراة لقدرات المهاجم زي طوربو، بسبب إبعاده بالبطاقة الحمراء.

ورغم تأخر الريناويين في وقت مبكّر من ضربة جزاء، إلا أنهم قلبوا الطاولة قبل نهاية الشوط الأول، إذ أدرك اللاعب أواسو كوافينا النتيجة في الدقيقة الحادية والعشرين بتسديدة هوائية بعد رفعة متقنة من اللاعب محمد شكر.

وصنع كوافينا نفسه هدف التفوق للاعب الصاعد إياد خلايلة في الدقيقة الثانية والأربعين، بحضور والديه وشقيقه النجم عنان خلايلة، المحترف في نادي أونيون سان جيلواز البلجيكي الذي سبق وأن أحرز هدفين في مباراة فريقه أمام مارسيليا الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.

من اليمين: اللاعب المحترف عنان خلايلة في المدرجات

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين استغل اللاعب المجرب محمد شكر هفوة دفاعية، ليدق الكرة عن قرب محرزًا الهدف الثالث، ليتنفس فريقه الصعداء وينعش آماله من أجل البقاء في دوري الأضواء لموسم إضافي.

وسيحل أبناء الرينة في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل بيتح تيكفا يوم السبت المقبل عند الساعة السادسة والنصف مساء.