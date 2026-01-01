أخاء الناصرة يستعد لمباراة بيتية: "كأس الدولة من ورائنا وتركيزنا على الدوري والصعود"

مدرب حراس مرمى الأخاء: "مباراة الكأس باتت من ورائنا، وقد عملنا خلال تدريبات الأسبوع مع اللاعبين من أجل نسيانها والانشغال بالأمر الأكثر أهمية، وهو كسب بطاقة الصعود إلى مستوى فرق الدرجة الممتازة".

يستقبل متصدر اللائحة فريق أخاء الناصرة ضيفه هبوعيل كرمئيل على استاد عيلوط يوم الجمعة في تمام الساعة 12:40، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية.

وحصد الفريق النصراوي 28 نقطة بقيادة المدرب علاء صايغ، وهو يتفوق بثلاث نقاط على أقرب مطارديه، علمًا أن فريق كرمئيل يعتبر من الفرق العنيدة وليس من السهل التغلب عليه، إذ خسر ثلاث مرات فقط ويحتل المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

وحرر الفريق لاعبه علي خطيب بناء على طلب الأخير، الذي انتقل إلى هبوعيل رمات هشارون الذي يلعب ضمن الدرجة الجنوبية من الدوري نفسه.

وينوي النصراويون استقدام لاعب بديل، ويدرس الفريق ضم لاعب من الدرجة الممتازة، ومن بين الأسماء المطروحة على طاولته أحمد عابد وأنس دبور ونواف بزيع.

المدرب مصطفى نداف

وذكر عضو الطاقم المهني ومدرب حراس مرمى الفريق النصراوي، مصطفى نداف، في حديث لـ"عرب 48"، أن "كأس الدولة بات من عداد ذكرى الماضي، وأن أنظارنا الآن تتركز في الدوري".

وأضاف أن "مباراة الكأس باتت من ورائنا، وقد عملنا خلال تدريبات الأسبوع مع اللاعبين من أجل نسيانها والانشغال بالأمر الأكثر أهمية، وهو كسب بطاقة الصعود إلى مستوى فرق الدرجة الممتازة".

وتحدث نداف عن توقعاته للمباراة المرتقبة، قائلا إن "فريقنا قوي ومتين، خصوصا على أرضه وبين جماهيره الوفية، وعلينا التحلي بالمسؤولية لتكملة مشوار النجاح في الدوري، وهذا يعني إبقاء جميع النقاط في البيت".