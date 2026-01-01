جدول مباريات الفرق العربية في كافة الدرجات هذا الأسبوع

نستعرض أمامكم أدناه جدول مباريات الفرق العربية هذا الأسبوع في الدرجات العليا والممتازة والأولى والثانية والثالثة، مع مواعيدها والملاعب المستضيفة لها.

من مباراة النادي الرياضي الطيرة وهبوعيل مجدال هعيمك، الخميس

تجرى نهاية هذا الأسبوع مباريات كرة قدم ضمن كافة الدرجات في البلاد، وفي ما يلي جدول مباريات الفرق العربية مع مواعيدها والملاعب المستضيفة لها.

الدرجة العليا – الجولة 17:

السبت:

17:30 أبناء سخنين – هبوعيل بئر السبع (على ملعب الأول)

18:30 هبوعيل بيتح تيكفا – أبناء الرينة (على ملعب الأول)

الدرجة الممتازة – الجولة 13:

الجمعة:

15:00 الوحدة كفر قاسم – هبوعيل عكا (على ملعب "بات يام")

الدرجة الأولى – الجولة 13: (المنطقة الشمالية)

هبوعيل مجدال هعيمك (1-1) النادي الرياضي الطيرة

الخميس:

مكابي نفيه شأنان (1-1) أبناء مصمص

الجمعة:

12:40 أخاء الناصرة – هبوعيل كرمئيل (على ملعب عيلوط)

13:00 بلدي عرابة – مكابي كريات آتا بياليك (على ملعب كوكب أبو الهيجاء)

13:00 هبوعيل باقة الغربية – هبوعيل طيرة الكرمل (على ملعب الأول)

13:15 عيروني نيشر – شباب طمرة (على ملعب الأول)

14:00 مكابي عرب النجيدات – هبوعيل أم الفحم (على ملعب الأول)

السبت:

20:30 شباب أم الفحم – هبوعيل بيت شان (على ملعب الأول)

الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)

الخميس:

شباب الطيرة (2-0) النادي الرياضي القدس

الدرجة الثانية – الجولة 15: (المنطقة الشمالية "أ")

الجمعة:

13:30 بيتار نهريا – هبوعيل دير حنا (على ملعب الأول)

14:00 مكابي جديدة المكر – أبناء المغار (على ملعب جولس)

14:00 هبوعيل كفر سميع – شباب كفر مندا (على ملعب الأول)

14:15 أبناء البعنة – هبوعيل جديدة المكر (على ملعب الأول)

14:15 الأخوة كفر مندا – هبوعيل عين ماهل (على ملعب الأول)

السبت:

13:00 ممبع الجولان – الأخوة شعب (على ملعب بقعاثا)

14:00 أبناء أبو سنان – النادي الرياضي شفاعمرو (على ملعب الأول)

الإثنين:

19:00 هبوعيل كوكب أبو الهيجاء – شباب إبطن (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

بيتار حيفا (2-1) نادي كرة قدم حيفا

الجمعة:

11:00 النادي الرياضي الكبابير – شباب حيفا (على ملعب "آتوس" بحيفا)

11:00 النادي الرياضي نتانيا – النادي الرياضي المشهد (على ملعب الأول)

11:00 أخاء إكسال – النادي الرياضي طيرة الكرمل (على ملعب الأول)

12:40 هبوعيل رموت منشيه – أبناء عارة عرعرة (على ملعب الأول)

13:15 هبوعيل دالية الكرمل – هبوعيل يافة الناصرة (على ملعب الأول)

14:00 شباب كفر كنا – أبناء جت المثلث (على ملعب الأول)

السبت:

19:45 أبناء باقة الغربية – النادي الرياضي أور عكيفا (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

الجمعة:

11:30 بيتار رمات غان – النادي الرياضي يافا (على ملعب الأول)

13:30 الشعاع كفر قاسم – أبناء جلجولية (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

الخميس:

شباب أبو غوش (0-0) عيروني بيت شيمش

الجمعة:

12:30 هبوعيل شقيب السلام – مكابي شعرايم (على ملعب رهط)

الدرجة الثالثة – الجولة 13: (منطقة الجليل الأعلى)

مكابي معلوت ترشيحا (6-1) أبناء مجد الكروم

الجمعة:

14:00 النادي الرياضي كابول – النادي الرياضي بيت جن (على ملعب أبو سنان)

السبت:

12:15 أبناء دير الأسد – النادي الرياضي البقيعة (على ملعب البعنة)

14:15 هبوعيل فسوطة – أبناء عكا (على ملعب البعنة)

14:15 الأهلي شعب – هبوعيل حرفيش (على ملعب الأول)

15:30 مكابي عرب العرامشة – النادي الرياضي يركا (على ملعب كريات يام)

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

الجمعة:

11:00 بيتار برديس حنا – الأخوة الفريديس (على ملعب الأول)

13:15 الأخوة كفر قرع – النادي الرياضي برديس حنا (على ملعب معاوية)

السبت:

13:00 هبوعيل معاوية – بيتار أم الفحم (على ملعب الأول)

14:00 هبوعيل جسر الزرقاء – بلدي برطعة (على ملعب الأول)

14:00 الهلال أم الفحم – هبوعيل عين السهلة (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

الجمعة:

12:30 بيتار كريات آتا – هبوعيل كفر مصر (على ملعب الخضيرة)

13:00 أتلتيكو شفاعمرو – النادي الرياضي الكرمل (على ملعب الأول)

13:30 هبوعيل كريات حايم – أبناء دبورية (على ملعب الأول)

15:00 النادي الرياضي كفركما – شباب الناصرة (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)

السبت:

20:15 النادي الرياضي نس تسيونا – أبناء عين نقوبا (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

الخميس:

النادي الرياضي الطيبة (19-0) مكابي أورانيت

الجمعة:

10:45 نبراس كفر قاسم – بيتار بنيامين (على ملعب الأول)

11:00 هبوعيل أورانيت – شمشون أبناء الطيبة (على ملعب الأول)

11:30 النادي الرياضي أريئيل – أبناء الطيرة (على ملعب الأول)

السبت:

20:15 هشارون نتانيا – شباب قلنسوة (على ملعب الأول)

الأحد:

21:30 بلدي قلنسوة – هبوعيل برديسيا (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

الجمعة:

11:00 مكابي أشكلون – بلدي حورة (على ملعب الأول)

13:00 النادي الرياضي بئر السبع – هبوعيل رهط (على ملعب الأول)

13:30 شباب رهط – عوتسما بئر السبع (على ملعب الأول)

14:00 هبوعيل كسيفة – نادي كرة قدم بئر السبع (على ملعب ديمونا)