الوحدة كفر قاسم يتقدم للمركز الرابع وأخاء الناصرة يبتعد بالصدارة

تقدم فريق الوحدة كفر قاسم إلى المركز الرابع بالدرجة الممتازة بعد فوزه على هبوعيل عكا، فيما ابتعد أخاء الناصرة بالصدارة بعد فوزه على هبوعيل كرمئيل بالدرجة الأولى - المنطقة الشمالية.

عاد فريق الوحدة كفر قاسم بسمة عالية إلى مباريات الدوري، بعدما حقق فوزا هاما في الوقت القاتل على ضيفه هبوعيل عكا بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ونجح تلامذة المدرب طالب طواطحة في حسم الموقف لصالحهم في الدقيقة 89 من ضربة جزاء سددها اللاعب كريستيان إيجو، ليترجموا تفوقهم في اللعب إلى نتيجة أيضا.

الدرجة الممتازة: لاعبو الوحدة كفر قاسم يحتفلون بالفوز والتقدم للمركز الرابع بلائحة الدوري pic.twitter.com/VxTykQzfo2 — موقع عرب 48 (@arab48website) January 2, 2026

وبهذا الفوز، رفع الفريق القسماوي رصيده إلى 27 نقطة، متقدما إلى المركز الرابع وبات يتأخر بخمس نقاط فقط عن المركز الثاني.

وسيحل الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة ضيفا على مكابي يافا يوم الجمعة المقبل عند الساعة الثالثة عصرا.

أخاء الناصرة يبتعد بصدارة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية

عزز فريق أخاء الناصرة موقعه في صدارة اللائحة، بعد فوزه في مباراته البيتية على ضيفه هبوعيل كرمئيل بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على استاد عيلوط، وسط حضور 300 مشجع. وقد شارك الحارس عرفة خطيب أساسيا بسبب إصابة الحارس يزن عواد.

وجاءت المباراة بأفضلية نصراوية، ليترجم الفريق ذلك إلى هدف السبق عند حافة نهاية الشوط الأول، إذ سدد اللاعب حمزة مواسي كرة قوية تصدى لها الحارس، لكنها عادت إلى قدمي اللاعب خالد سليمان الذي تابعها إلى شباك الفريق الخصم.

وعند الدقيقة 66 من عمر المباراة، ضاعف اللاعب إبراهيم أبو أحمد التفوق لفريقه بالهدف الثاني، وسط فرحة عامة في المدرجات.

ورفع الفريق النصراوي رصيده إلى 31 نقطة بقيادة المدرب علاء صباغ، وبات يتفوق بخمس نقاط على أقرب مطارديه، علمًا أن باقي الفرق الملاحقة له تعثرت في مبارياتها لتكون أهمية فوزه مضاعفة.

وسيحل الأخاء في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل بيت شان يوم الثلاثاء المقبل.