نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات الجمعة

جرت الجمعة مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.
الدرجة الممتازة – الجولة 17:
الوحدة كفر قاسم (1-0) هبوعيل عكا
الدرجة الأولى – الجولة 13: (المنطقة الشمالية)
أخاء الناصرة (2-0) هبوعيل كرمئيل
بلدي عرابة (1-1) مكابي كريات آتا بياليك
هبوعيل باقة الغربية (3-1) هبوعيل طيرة الكرمل
مكابي عرب النجيدات (0-3) هبوعيل أم الفحم
عيروني نيشر (1-3) شباب طمرة
الدرجة الثانية – الجولة 15: (المنطقة الشمالية "أ")
بيتار نهريا (8-0) هبوعيل دير حنا
مكابي جديدة المكر (3-0) أبناء المغار
هبوعيل كفر سميع (4-0) شباب كفر مندا
أبناء البعنة (2-2) هبوعيل جديدة المكر
الأخوة كفر مندا (0-2) هبوعيل عين ماهل
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
النادي الرياضي الكبابير (1-1) شباب حيفا
النادي الرياضي نتانيا (0-2) النادي الرياضي المشهد
أخاء إكسال (0-3) النادي الرياضي طيرة الكرمل
هبوعيل رموت منشيه (0-1) أبناء عارة عرعرة
هبوعيل دالية الكرمل (7-1) هبوعيل يافة الناصرة
شباب كفر كنا (2-3) أبناء جت المثلث
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")
بيتار رمات غان (1-0) النادي الرياضي يافا
الشعاع كفر قاسم (1-4) أبناء جلجولية
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")
هبوعيل شقيب السلام (9-1) مكابي شعرايم
الدرجة الثالثة – الجولة 13: (منطقة الجليل الأعلى)
النادي الرياضي كابول (1-3) الأخوة الفريديس
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
بيتار برديس حنا (1-3) الأخوة الفريديس
الأخوة كفر قرع (1-0) النادي الرياضي برديس حنا
الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")
بيتار كريات آتا (0-5) هبوعيل كفر مصر
أتلتيكو شفاعمرو (2-1) النادي الرياضي الكرمل
هبوعيل كريات حايم (3-1) أبناء دبورية
النادي الرياضي كفركما (1-5) شباب الناصرة
الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")
نبراس كفر قاسم (3-2) بيتار بنيامين
هبوعيل أورانيت – شمشون أبناء الطيبة (لم تجر)
النادي الرياضي أريئيل (1-4) أبناء الطيرة
الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)
مكابي أشكلون (3-0) بلدي حورة
النادي الرياضي بئر السبع (0-3) هبوعيل رهط
شباب رهط (5-1) عوتسما بئر السبع
هبوعيل كسيفة (7-1) نادي كرة قدم بئر السبع
