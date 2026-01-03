أبناء الرينة يعود للتخبط في القاع بعد هزيمة خارجية ثقيلة

بهذه الخسارة، بقي الفريق الريناوي متأخرا عن مركز البقاء بست نقاط، علمًا أن لفريق كريات شمونة صاحب مركز البقاء مباراة ناقصة.

تلقى متذيل اللائحة فريق أبناء الرينة صفعة مؤلمة، بعد هزيمته في مباراته الخارجية أمام هبوعيل بيتح تيكفا بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة العليا.

وقدم الفريق الريناوي مستوى ضعيفا خلال معظم دقائق المباراة، خصوصا في الشوط الأول الذي تأخروا فيه بثلاثة أهداف نظيفة، إذ لم يحسن اللاعبون والمدرب أدهم هادية التعامل كما يجب مع أحداث المباراة، بدليل إجرائه تبديلا مزدوجا خلاله، إذ أخرج إيهاب غنايم وزي طوربو وأدخل بدلا منهما عيلاي ألمكايس وعمانويل باندا.

ومع بداية الشوط الثاني سجل ألمكايس هدف أبناء الرينة الوحيد، قبل أن يرد الفريق الخصم بهدفه الرابع.

وبهذه الخسارة، بقي الفريق الريناوي متأخرا عن مركز البقاء بست نقاط، علمًا أن لفريق كريات شمونة صاحب مركز البقاء مباراة ناقصة.

وتنتظر الفريق مباراة خارجية ثانية على التوالي، والتي ستكون أمام بيتار القدس مساء يوم السبت المقبل عند الساعة السابعة والنصف.