أبناء سخنين أمام مباراة بيتية صعبة وأبناء الرينة يأمل مواصلة الفوز

يستضيف فريق أبناء سخنين نظيره المتصدر هبوعيل بئر السبع، فيما يحل أبناء الرينة ضيفا على هبوعيل بيتح تيكفا ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدرجة العليا.

تنتظر فريق أبناء سخنين مباراة بيتية صعبة أمام متصدر اللائحة هبوعيل بئر السبع، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف على استاد "الدوحة"، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة العليا.

ومن المتوقع أن يحضر إلى المباراة جمهور غفير، علمًا أن الفريق السخنيني عاد بانتصار ثمين من مباراته الخارجية الأخيرة أمام هبوعيل حيفا بهدفين مقابل لا شيء، ليواصل جني النقاط، رافعًا رصيده إلى 23 نقطة، تحت قيادة المدرب شارون ميمر، إذ تقدم إلى المركز السادس، الذي يقود صاحبه للعب في البلاي أوف العلوي.

ودعا اللاعب جبير بشناق الجمهور السخنيني لدعم الفريق في هذه المباراة، قائلًا إن "المباراة هامة جدًا أمام المتصدر، وننتظر دعم مشجعينا لشحننا بطاقات إيجابية بهدف الفوز وليس أقل من ذلك".

أما المدرب شارون ميمر فقال "نريد مواصلة الفترة الجيدة، ولدينا سلاحا هاما وهو الجمهور الوفي وفي حصننا البيتي. إنها مباراة صعبة جدا أمام صاحب الصدارة وهو فريق منظم، لكنها في ملعبنا".

وفي مباراة أخرى، يحل متذيل اللائحة فريق أبناء الرينة ضيفًا على هبوعيل بيتح تيكفا، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم.

ويخوض الفريق الريناوي المباراة بعد أن نجح بتحقيق فوز هام وضروري لأمر الساعة، في مباراته البيتية على هبوعيل كريات شمونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقلص الفريق الريناوي تأخره عن مركز البقاء إلى ست نقاط، علمًا أن مهاجمه زي طوربو أنهى عقوبة الإيقاف، على أن يكون جاهزًا للعب في المباراة الوشيكة.

وقال مدرب الفريق أدهم هادية، إن "فريقنا سيحضر واثقا من نفسه وهذا بعد الفوز الأخير، وهذا يعني مواصلة المحاربة والاستبسال على كل كرة بهدف مواصلة جمع النقاط، لأننا في موقع جيد ويجب أن تكون استمرارية لجمع النقاط، بهدف زيادة آمالنا أكثر للبقاء".

أما مهاجم الفريق محمد شكر، قال إن "فريقنا يعيش فترة جيدة، خصوصا بعد الفوز على كريات شمونة، ونحن نسعى إلى الفوز على فريق قوي في بيته بهدف مواصلة تقليص الفارق، وفريقنا قادر على ذلك".