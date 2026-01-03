أبناء سخنين يتعرض لخسارة بيتية قاسية أمام هبوعيل بئر السبع

خسر الفريق السخنيني مباراته البيتية أمام المتصدر هبوعيل بئر السبع بخمسة أهداف دون مقابل، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة وهو يحتل المركز السادس مؤقتا.

تعرض فريق أبناء سخنين لخسارة قاسية في مباراته البيتية أمام متصدر اللائحة هبوعيل بئر السبع بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في سخنين، وسط حضور نحو 3 آلاف مشجع في مدرجاته.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف بهدفين، أحرزهما بعد أن تأثر الفريق السخنيني بطرد لاعبه ماثيو أمين كودجو بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 25.

وبعد 8 دقائق من طرد كودجو، أحرز هبوعيل بئر السبع هدفه الأول، وقد شكل لاعبو الفريق السخنيني ندا عنيدا وحاولوا إدراك هدف التعادل، إلا أنه عند حافة نهاية الشوط تمكن الفريق الخصم من مضاعفة تفوقه بهدف ثان.

وخلال مجريات الشوط الثاني، تمكن هبوعيل بئر السبع من هز شباك مرمى أبناء سخنين 3 مرات إضافية، حسم من خلالها المباراة من دون أن يتمكن الفريق المضيف من زيارة شباكه.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد الفريق السخنيني عند 23 نقطة تحت قيادة المدرب شارون ميمر، إذ بقي في المركز السادس لكنه مهدد بفقدانه وفقا لنتائج الفرق المنافسة.

وسيحل أبناء سخنين في مباراته المقبلة ضيفا على مكابي تل أبيب يوم السبت المقبل عند الساعة الثالثة عصرا.