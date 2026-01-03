نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات السبت

جرت السبت مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والأولى والثانية والثالثة.
الدرجة العليا – الجولة 17:
أبناء سخنين (0-5) هبوعيل بئر السبع
هبوعيل بيتح تيكفا (4-1) أبناء الرينة
الدرجة الأولى – الجولة 13: (المنطقة الشمالية)
شباب أم الفحم (0-3) هبوعيل بيت شان
الدرجة الثانية – الجولة 15: (المنطقة الشمالية "أ")
ممبع الجولان (1-1) الأخوة شعب
أبناء أبو سنان (1-4) النادي الرياضي شفاعمرو
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
أبناء باقة الغربية (2-2) النادي الرياضي أور عكيفا
الدرجة الثالثة – الجولة 13: (منطقة الجليل الأعلى)
أبناء دير الأسد (5-2) النادي الرياضي البقيعة
هبوعيل فسوطة (4-3) أبناء عكا
الأهلي شعب (4-2) هبوعيل حرفيش
مكابي عرب العرامشة (0-9) النادي الرياضي يركا
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
هبوعيل معاوية (1-4) بيتار أم الفحم
هبوعيل جسر الزرقاء (2-3) بلدي برطعة
الهلال أم الفحم (1-5) هبوعيل عين السهلة
الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)
النادي الرياضي نس تسيونا (2-2) أبناء عين نقوبا
الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")
هشارون نتانيا (2-0) شباب قلنسوة
