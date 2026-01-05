الدرجة الأولى: جدول مباريات الفرق العربية مع مواعيدها الثلاثاء

نستعرض أمامكم أدناه جدول مباريات الفرق العربية المقرر لها غدا الثلاثاء مع مواعيدها والملاعب المستضيفة لها ضمن المنطقتين الشمالية والجنوبية.

تخوض فرق الدرجة الأولى بمنطقتيها الشمالية والجنوبية غدا الثلاثاء، مبارياتها ضمن الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري.

ويحل متصدر اللائحة فريق أخاء الناصرة ضيفًا على هبوعيل بيت شان، وسط ارتياح لدى الأول بعد توسيع الفارق عن أقرب مطارديه إلى خمس نقاط، بفضل فوزه على هبوعيل كرمئيل بهدفين نظيفين سجلهما اللاعبان خالد سليمان وإبراهيم أبو أحمد وأيضًا لتعثر باقي الفرق المتنافسة معه.

من مباراة أخاء الناصرة الأخيرة

ويقابل فريق هبوعيل أم الفحم نظيره مكابي نافيه شأنان ويضع نصب أعينه مواصلة جمع النقاط مع المدرب مجد إغبارية، بعد أن انتهى من تسديد ديون المهنية (خصم 12 نقطة) ونجح في جمع أولى نقاطه رافعًا رصيده إلى ثلاث نقاط، بفضل فوزه الخارجي الأخير على مكابي عرب النجيدات بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

أما فريق عرب النجيدات فسيلاقي هبوعيل طيرة الكرمل في لقاء قاع هام، بينما يستضيف النادي الرياضي الطيرة على أرض ملعبه هبوعيل باقة الغربية في مباراة قمة.

وسيكون شباب طمرة على موعد مع مباراة خارجية ثانية على التوالي أمام مكابي كريات آتا بياليك، بعد الفوز في مباراته الأخيرة على عيروني نيشر بثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير.

ويستقبل بلدي عرابة نظيره هبوعيل مجدال هعيمك في استاد "الدوحة في سخنين، بعد تعادله أمام كريات آتا بياليك بهدف لكل منهما.

أما مسك ختام هذه الجولة، ستكون بلقاء الجيران بين فريقي أبناء مصمص وشباب أم الفحم، على استاد السلام وهو ملعب يخدم الطرفين بأم الفحم.

وضمن المنطقة الجنوبية، يخوض فريق شباب الطيرة المندفع نحو القمة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، مباراة خارجية أمام هبوعيل أزور.

وتمكن الفريق الطيراوي من جمع 20 نقطة، ويخوض المباراة متفائلا بفضل فوزه على الوصيف النادي الرياضي القدس بهدفين نظيفين سجلهما اللاعبان ساري حاج يحيى وليئيل كوهين.

في ما يلي جدول المباريات الفرق العربية المقررة الثلاثاء مع مواعيدها والملاعب المستضيفة:

المنطقة الشمالية:

14:15 هبوعيل طيرة الكرمل – مكابي عرب النجيدات (على ملعب الأول)

15:00 بلدي عرابة – هبوعيل مجدال هعيمك (على استاد "الدوحة" بسخنين)

15:50 هبوعيل أم الفحم – مكابي نفيه شأنان (على ملعب الأول)

17:30 هبوعيل بيت شان – أخاء الناصرة (على ملعب الأول)

18:00 النادي الرياضي الطيرة – هبوعيل باقة الغربية (على ملعب الأول)

19:00 مكابي كريات آتا – شباب طمرة (على ملعب عكا)

19:00 هبوعيل كرمئيل – عيروني نيشر (على ملعب الأول)

19:30 أبناء مصمص – شباب أم الفحم (على استاد "السلام" بأم الفحم)

المنطقة الجنوبية:

17:55 هبوعيل أزور – شباب الطيرة (على ملعب الأول)