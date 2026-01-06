الدرجة الأولى: المتصدر أخاء الناصرة يعود بنقطة... نتائج مباريات الفرق العربية الثلاثاء

تعادل فريق أخاء الناصرة في مباراته الخارجية أمام هبوعيل بيت شان بدون أهداف، فيما فاز وصيفه ليتقلص الفارق بينهما في القمة إلى 3 نقاط، ونستعرض أمامكم أدناه نتائج مباريات الفرق العربية الأخرى الثلاثاء.

عاد متصدر اللائحة فريق أخاء الناصرة بنقطة من مباراته الخارجية أمام هبوعيل بيت شان بعد تعادلهما سلبيا (0-0)، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي الوقت نفسه، فاز وصيفه مكابي نفيه شأنان على متذيل اللائحة هبوعيل أم الفحم بهدفين نظيفين، ليتقلص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط فقط.

من مباراة هبوعيل أم الفحم ومكابي نفيه شأنان

أما فريق عرب النجيدات، فقد استفاق في لقاء قاع على حساب هبوعيل طيرة الكرمل، بعد تغلبه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرزها كل من اللاعبين محمد شعبان وفايز سعدي ووحيد خليل.

وفي مباراة قمة، فاز هبوعيل باقة الغربية خارج ملعبه على النادي الرياضي الطيرة بهدف نظيف. أما بلدي عرابة فقد سقط أمام هبوعيل مجدال هعيمك بهدفين مقابل هدف.

لاعبو هبوعيل باقة الغربية يحتفلون بالفوز

وبعد بداية بالقدم اليمنى مع المدرب موسى ذياب، عاد فريق شباب طمرة ليخسر مجددا وهذه المرة أمام مكابي كريات آتا بياليك بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وانتهى لقاء الجيران بين فريقي أبناء مصمص وشباب أم الفحم بالتعادل بهدفين لكليهما، على استاد "السلام" في أم الفحم، وهو ملعب يخدم الطرفين.

من مباراة أبناء مصمص وشباب أم الفحم

وسجل اللاعب رئبال دهامشة هدفي الفحماويين، أحدهما من ركلة جزاء، بينما أحرز اللاعبان عمر سليماني وعمران إغبارية لفريق مصمص.

لاعبو وكادر شباب الطيرة بعد المباراة

وضمن المنطقة الجنوبية، حقق فريق شباب الطيرة انتصارًا سادسًا على التوالي في مباراته الخارجية أمام هبوعيل أزور بثلاثة أهداف نظيفة من توقيع اللاعبين ساري حاج يحيى وأوفيك موشيه رؤوفين وأحمد الفقي، ليواصل الاندفاع نحو القمة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، رافعًا رصيده إلى 23 نقطة.

نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجة الأولى بالمنطقتين الشمالية والجنوبية:

المنطقة الشمالية

هبوعيل طيرة الكرمل (1-3) مكابي عرب النجيدات

بلدي عرابة (1-2) هبوعيل مجدال هعيمك

هبوعيل أم الفحم (0-2) مكابي نفيه شأنان

هبوعيل بيت شان (0-0) أخاء الناصرة

النادي الرياضي الطيرة (0-1) هبوعيل باقة الغربية

مكابي كريات آتا بياليك (4-0) شباب طمرة

أبناء مصمص (2-2) شباب أم الفحم

المنطقة الجنوبية

هبوعيل أزور (0-3) شباب الطيرة