مع مواعيدها والملاعب المستضيفة: مباريات الفرق العربية في كافة الدرجات نهاية الأسبوع

تجرى نهاية هذا الأسبوع مباريات كرة قدم ضمن كافة الدرجات في البلاد، وفي ما يلي جدول مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والممتازة والأولى والثانية والثالثة مع مواعيدها والملاعب المستضيفة لها.

الدرجة العليا – الجولة 18

السبت:

15:00 مكابي تل أبيب – أبناء سخنين (على ملعب الأول)

19:30 بيتار القدس – أبناء الرينة (على ملعب الأول)

الدرجة الممتازة – الجولة 18

الجمعة:

15:00 مكابي يافا – الوحدة كفر قاسم (على ملعب "بلومفيلد")

الدرجة الأولى – الجولة 15: (المنطقة الشمالية)

الجمعة:

12:40 شباب أم الفحم – هبوعيل أم الفحم (على استاد السلام)

13:00 شباب طمرة – هبوعيل كرمئيل (على ملعب الأول)

13:30 هبوعيل باقة الغربية – بلدي عرابة (على ملعب الأول)

13:45 مكابي عرب النجيدات – النادي الرياضي الطيرة (على ملعب الأول)

السبت:

14:30 أخاء الناصرة – أبناء مصمص (على استاد عيلوط)

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية

الجمعة:

12:45 شباب الطيرة – هبوعيل مرمورق (على ملعب الخضيرة)

الدرجة الثانية – الجولة 16: (المنطقة الشمالية "أ")

الجمعة:

11:00 مكابي جديدة المكر – شباب إبطن (على ملعب كريات يام)

13:15 هبوعيل كفر سميع – بيتار نهريا (على ملعب الأول)

13:30 هبوعيل عين ماهل – هبوعيل دير حنا (على ملعب الأول)

14:00 أبناء أبو سنان – الأخوة شعب (على ملعب الأول)

14:00 أبناء البعنة – شباب كفر مندا (على ملعب الأول)

السبت:

11:00 ممبع الجولان – هبوعيل جديدة المكر (على ملعب بقعاثا)

14:15 الأخوة كفر مندا – أبناء المغار (على ملعب الأول)

18:00 هبوعيل كوكب أبو الهيجاء – النادي الرياضي شفاعمرو (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

الخميس:

شباب كفر كنا (3-1) النادي الرياضي المشهد

الجمعة:

10:45 النادي الرياضي الكبابير – هبوعيل يافة الناصرة (على ملعب "آتوس" بحيفا)

11:00 النادي الرياضي نتانيا – شباب حيفا (على ملعب الأول)

12:00 أخاء إكسال – أبناء باقة الغربية (على ملعب الأول)

13:00 هبوعيل دالية الكرمل – نادي كرة قدم حيفا (على ملعب الأول)

13:30 بيتار حيفا – أبناء عارة عرعرة (على ملعب "آتوس")

السبت:

20:00 أبناء جت المثلث – النادي الرياضي أور عكيفا (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

الجمعة:

12:00 أبناء جلجولية – بيتار تل أبيب (على ملعب "بيتح تيكفا)

13:30 الشعاع كفر قاسم – شباب يافا (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

الخميس:

النادي الرياضي سديروت (5-0) شباب أبو غوش

السبت:

20:45 هبوعيل شقيب السلام – بيتار كريات غات (على ملعب ديمونا)

الدرجة الثالثة – الجولة 14: (منطقة الجليل الأعلى)

الخميس:

20:00 مكابي معلوت ترشيحا – النادي الرياضي بيت جن (على ملعب الأول)

السبت:

12:00 هبوعيل فسوطة – أبناء مجد الكروم (على ملعب البعنة)

12:30 النادي الرياضي كابول – هبوعيل حرفيش (على ملعب طمرة)

12:45 الأهلي شعب – هبوعيل البقيعة (على ملعب الأول)

14:00 أبناء عكا – شباب سخنين (على ملعب كريات يام)

14:15 أبناء دير الأسد – مكابي عرب العرامشة (على ملعب البعنة)

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

الجمعة:

13:00 بيتار برديس حنا – مكابي برطعة (على ملعب الأول)

13:30 الأخوة الفريديس – هبوعيل معاوية (على ملعب جت المثلث)

السبت:

12:00 الأخوة كفر قرع – هبوعيل عين السهلة (على ملعب الخضيرة)

14:00 هبوعيل جسر الزرقاء – بلدي جت المثلث (على ملعب الأول)

14:15 الهلال أم الفحم – بيتار أم الفحم (على استاد السلام)

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

الجمعة:

12:30 بلدي كابول – النادي الرياضي كفركما (على ملعب جولس)

13:00 النهضة الناصرة – النادي الرياضي الكرمل (على استاد عيلوط)

13:00 أتلتيكو شفاعمرو – النادي الرياضي كريات حايم (على ملعب الأول)

السبت:

13:15 مكابي عسفيا – شباب الناصرة (على ملعب الأول)

14:00 النادي الرياضي دبورية – هبوعيل كفر مصر (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)

الجمعة:

10:45 مكابي غان يفنيه – أبناء عين نقوبا (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

الخميس:

20:30 النادي الرياضي أريئيل – نبراس كفر قاسم (على ملعب الأول)

الجمعة:

13:30 بيتار طوبروك نتانيا – شمشون أبناء الطيبة (على ملعب الأول)

14:30 النادي الرياضي الطيبة – أبناء الطيرة (على ملعب الأول)

الثلاثاء:

21:30 بلدي قلنسوة – شباب قلنسوة (على ملعب "كفار يونا")

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

الجمعة:

12:00 بني يروحام – هبوعيل كسيفة (على ملعب الأول)

13:15 هبوعيل رهط – مكابي أشكلون (على ملعب الأول)

13:15 النادي الرياضي بئر السبع – شباب رهط (على ملعب الأول)

13:30 بلدي حورة – النادي الرياضي ميتار (على ملعب رهط)