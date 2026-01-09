فريقا سخنين والرينة أمام مباراتين خارجيتين السبت... كيف يستعدان؟

يحل أبناء سخنين ضيفا على نظيره مكابي تل أبيب، فيما يخوض أبناء الرينة مباراة خارجية ثانية على التوالي أمام بيتار القدس، وذلك يوم السبت ضمن أحداث الجولة الثامنة عشرة من الدرجة العليا.

يقابل فريق أبناء سخنين في مباراته الخارجية نظيره مكابي تل أبيب وذلك عصر السبت في تمام الساعة الثالثة على استاد "بلومفيلد"، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة العليا.

ويغيب عن تشكيلة الفريق السخنيني متوسط الميدان ماثيو أمين كودجو بسبب الإيقاف، علمًا أن الطاقم المهني قد يجري بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية للمباراة.

وحرر الفريق لاعب خط الوسط جليد أوتانغا والاتفاق بدلا منه مع متوسط الميدان البرازيلي مايكوم ديفيد، وقد أكدوا في معسكره على أن الفريق يحتاج إلى تدعيم بعض حلقاته في سوق الانتقالات الشتوية بهدف مضاعفة آماله للعب ضمن البلاي أوف العلوي.

وقال مدرب الفريق شارون ميمر عشية المباراة "سنذهب لمباراة عبارة عن تحدي مثير، ورغم الهزيمة الماضية فإن فريقنا يبلي بلاء حسنًا خلال مباريات الموسم الحالي وجمع كمية محترمة من النقاط، وهدفنا العودة مع نقاط لتعويض ما خسرناه في المباراة الأخيرة".

أما متوسط الميدان اللاعب عيدان شمير، فقال "نريد مصالحة جماهيرنا عبر تحقيق نتيجة طيبة رغم أن المباراة أمام فريق قوي، إذ تتوفر لدى فريقنا جميع القدرات لصنع ذلك".

وجمع الفريق السخنيني منذ بداية الموسم 23 نقطة، وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري ويتأخر فقط بفارق الأهداف عن المركز السادس ونقطة واحدة عن المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى بدوري الأضواء، يحل فريق أبناء الرينة ضيفًا على بيتار القدس في مباراة خارجية ثانية على التوالي، وذلك مساء نفس اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف على استاد "تيدي".

ومن المتوقع أن يقوم المدرب أدهم هادية بإجراء عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية، التي سيعود إليها قلب الدفاع المجرب عايد حبشي وصانع الألعاب عومر فديدا ومتوسط الميدان عيلاي ألمكايس، علمًا أن الأخير سجل هدف الشرف في المباراة الماضية أمام هبوعيل بيتح تكفا.

وقال مدرب الفريق الريناوي عشية المباراة، إنه "استكملنا جميع الاستعدادات المطلوبة والضرورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا سنواجه الفريق الذي يعيش أفضل فترة له من بين جميع الفرق في دوري الأضواء، لكن لكل فريق نقاط ضعف، وسنعمل على استغلالها".

ومن جانبه أكد اللاعب عيلاي ألمكايس على أن فريقه ملزم بعدم الخسارة، عبر تشويش لعب الفريق المنافس.

ويخوض أبناء الرينة المباراة بعد أن تلقى هزيمة قاسية في مباراته الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف، ليبقى متأخرا بست نقاط عن مركز البقاء.