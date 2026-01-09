نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات الجمعة

نستعرض أمامكم أدناه نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة، مع أن عدة مباريات توقفت ولم تستكمل بسبب أحوال الطقس والملعب.

جانب من الجمهور الفحماوي في مباراة الديربي بالدرجة الأولى قبيل توقفها

جرت الجمعة مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة بمختلف المناطق.

يشار إلى أن عدة مباريات في الدرجتين الأولى والثالثة توقفت وأخرى لم تجر بسبب سوء أحوال الطقس والملاعب.

الدرجة الممتازة – الجولة 18

مكابي يافا (1-0) الوحدة كفر قاسم

الدرجة الأولى – الجولة 15: (المنطقة الشمالية)

شباب أم الفحم – هبوعيل أم الفحم (توقفت بسبب أحوال الطقس والملعب)

شباب طمرة (3-3) هبوعيل كرمئيل

هبوعيل باقة الغربية (5-4) بلدي عرابة

مكابي عرب النجيدات – النادي الرياضي الطيرة (لم تجر بسبب أحوال الطقس)

الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)

شباب الطيرة (0-0) هبوعيل مرمورك

الدرجة الثانية – الجولة 16: (المنطقة الشمالية "أ")

مكابي جديدة المكر (2-1) شباب إبطن

هبوعيل كفر سميع (0-2) بيتار نهريا

هبوعيل عين ماهل (2-0) هبوعيل دير حنا

أبناء أبو سنان (6-2) الأخوة شعب

أبناء البعنة (3-1) شباب كفر مندا

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

شباب كفر كنا (1-3) النادي الرياضي المشهد

النادي الرياضي الكبابير (0-2) هبوعيل يافة الناصرة

النادي الرياضي نتانيا (0-1) شباب حيفا

أخاء إكسال (2-5) أبناء باقة الغربية

هبوعيل دالية الكرمل (5-1) نادي كرة قدم حيفا

بيتار حيفا (0-0) أبناء عارة عرعرة

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

أبناء جلجولية (0-2) بيتار تل أبيب

الشعاع كفر قاسم (1-1) شباب يافا

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

النادي الرياضي سديروت (5-0) شباب أبو غوش

الدرجة الثالثة – الجولة 14: (منطقة الجليل الأعلى)

مكابي معلوت ترشيحا (2-1) النادي الرياضي بيت جن

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

بيتار برديس حنا – مكابي برطعة (توقفت بسبب أحوال الطقس والملعب)

الأخوة الفريديس (0-1) هبوعيل معاوية

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

بلدي كابول (0-5) النادي الرياضي كفركما

النهضة الناصرة (1-2) النادي الرياضي الكرمل

أتلتيكو شفاعمرو (2-1) النادي الرياضي كريات حايم

الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)

مكابي غان يفنيه (1-2) أبناء عين نقوبا

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

النادي الرياضي أريئيل (6-0) نبراس كفر قاسم

بيتار طوبروق نتانيا (1-0) شمشون أبناء الطيبة

النادي الرياضي الطيبة (0-0) أبناء الطيرة

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

هبوعيل رهط (1-1) مكابي أشكلون

نادي كرة قدم بئر السبع (1-5) شباب رهط

بلدي حورة (2-0) النادي الرياضي ميتار